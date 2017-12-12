ston, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir bulmaca oyunudur. Sürükleyici atmosferi ve harika kurgusuyla dikkat çeken ston'da yüzlerce bölümün üstesinden gelmeniz gerekiyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zevkli bir oyun olan ston, minimal tasarımı ve sürükleyici atmosferiyle karşımıza çıkıyor. Oyunda küpleri tek tek gezerek son küp kalana kadar ilerlemeye çalışıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda 3 boyutlu bir atmosfer bulunuyor. Eğer minimal ve rahatlatıcı bulmaca oyunlarını seviyorsanız ston tam size göre bir oyun diyebilirim. Mükemmel bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda beyninizin sınırlarını zorluyorsunuz. Tüm küpleri en kısa sürede yok etmeniz gereken oyunda farklı yollardan ilerleyebiliyorsunuz. Rahatlatıcı müziklerle donatılmış olan oyunda zekanızı da geliştirebiliyorsunuz. Eğer bağımlılık yapıcı bulmaca oyunlarından zevk alıyorsanız ston tam size göre bir oyun diyebilirim. ston oyununu sakın kaçırmayın.

ston oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.