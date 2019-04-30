Macera dolu parkurlarda yarışarak çeşitli canavarlara karşı mücadele edebileceğiniz ve basamaklardan atlayarak hedefe ulaşabileceğiniz Super Drop Land, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, duvara yerleştirilmiş yüzlerce basamaktan faydalanarak küp bloğu aşağı doğru indirmek ve farklı bölümlere ulaşmaktır. Küpü sağa ya da sola hareket ettirerek basamakların arasında ilerleyebilir ve çeşitli ödüller toplayarak hedefe ulaşabilirsiniz. Maceraya doyabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor toplam 10 farklı yarış parkuru bulunmaktadır. Parkurlarda sizi engellemek için tasarlanmış birçok farklı engel ve çeşitli canavarlar yer almaktadır. Küp bloğu hızlı bir şekilde aşağı indirerek canavarlardan kurtulmalı ve yeni yarış alanlarının kilidini açmalısınız.

Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren Super Drop Land, macera dolu bir oyun olarak ön plana çıkıyor.