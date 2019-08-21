Swing Rider, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil aksiyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak nitelendirebileceğim Swing Rider, zorlu bölümleri tamamlayıp büyük bir şehrin içerisinde ilerlemeye çalıştığınız bir oyundur. Sürükleyici etkisiyle dikkat çeken oyunda zorlu bölümleri tamamlamanız gerekiyor. Heyecan verici bir deneyim sunan oyunda aynı zamanda kolay kontroller yer alıyor. Renkli görselleriyle de görsel bir şölen sunan Swing Rider, tek dokunuş moduyla oynanıyor. En uygun zamanda ekrana dokunarak ilerlemeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz Swing Rider oyununu sakın kaçırmayın.

Swing Rider oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.