Çeşitli bölümlerden oluşan Hitman oyunları, gizliliğe dayalı bir video oyunudur. Aksiyon-macera türündeki bu video oyununda Ajan 47 (Hitman) isimli klon ana karakterdir. Ajan 47, Romanya’da Dr. Wolfgang tarafından tasarlanmıştır.

Oyunun ana karakterlerinden Ajan 47; siyah takım elbise, siyah deri eldiven, kırmızı kravat ve beyaz gömlek giymektedir. Yanından hiçbir zaman ayırmadığı Silverballer ile savaşmaktadır. Hitman oyunlarının bazılarında Ajan 47, silahı modifiye ediyor.

Hitman Oyunları (Kronolojik)

Hitman: Codename 47 - (2000)

Hitman: Silent Assassin - (2002)

Hitman: Contracts - (2004)

Hitman: Blood Money - (2005)

Hitman: Absolution - (2012)

Hitman - (2016)

Hitman 2 - (2018)

Hitman III - (2021)

1. Hitman: Codename 47

Eidos Interactive tarafından 2000 yılında Hitman: Codename 47 video oyunu yayınlandı. Aksiyon türündeki bu oyun, tek oyuncuyla oynanıyor. Oyunda kiliseye bağlı bir teşkilat tarafından insan klonlamasıyla yaratılan profesyonel suikastçının maceraları ele alınıyor.

Ajan 47, kurbanlarının kıyafetlerini giyerek savaşıyor. Oyunda yalnızca verilen görevleri yani hedefleri öldürüp bölüm bitirilebilir. Ayrıca oyuncu dilerse silahları kullanarak oyunu daha sürükleyici hale de getirebilir.

2. Hitman 2: Silent Assassin

Geçmişten günümüze Hitman oyunları listemize oyunun ikinci serisi Silent Assassin’i ekleyebiliriz. Hitman 2: Silent Assassin, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanmaktadır. Bu gizlilik oyunu, Hitman: Codename 47’nin devamıdır.

Hitman 2: Silent Assassin, diğer oyunlardan farklı olarak 21 görevden oluşuyor. 21 görev, dünyanın birçok yerinde geçiyor. Görevlerin geçtiği mekanlarda da farklılıklar vardır. Hitman oyunlarının ikinci serisinde gizlilik öne çıkıyor.

3. Hitman: Contracts

Aksiyon ve gizlilik türündeki Hitman: Contracts, Hitman serisinin 3. oyunudur. Üçüncü oyunun görevlerinden bazıları birinci oyundaki görevlerin tekrarıdır. Hitman: Contracts’de Ajans 47 geçmişine geri dönüyor. Bunun sonuncunda oyuncular kendilerini Hong Kong görevlerinde buluyor.

Hitman: Contracts’da oynanan bölümlerin birçoğu aslında serinin ilk oyunu Hitman: Codename 47’e aittir. Hitman: Codename 47’deki bölümler yeniden tasarlanarak 3. oyunda sunulmuştur.

4. Hitman: Blood Money

Hitman oyunları listemizin dördüncü sırasında 2005 yılında yayınlanan Hitman: Blood Money yer alıyor. Aksiyon türündeki Hitman: Blood Money’de Ajan 47, bağlı olduğu ICA’a rakip olan ajanslarla savaşmaya başlar. Bu savaşta sadece en iyinin hayatta kalacağının Ajan 47 farkındadır.

5. Hitman: Absolution

Serideki gizlilik oyunlarından birisi de Hitman: Absolution’dur. Hitman: Absolution, Türkçe dil desteği de sunuyor. Diana Burnwood’un, eskiden Ajan 47’nin görev aldığı Teşkilat’ı sabote etmesi üzerine oyunda olaylar başlıyor.

Hitman: Absolution; 5 tane mükemmeliyetçi, kolay, uzman, zor ve normal şeklinde zorluk derecelerinden oluşuyor. Oyunda düşmanların arasına karışmak, düşmanları görmek vb. yetenekler için Ajan 47’ye ait “İÇGÜDÜ’den” yararlanılmalıdır.

Hitman: Absolution, aynı zamanda puanlandırma sisteminden oluşuyor. Puanlandırma sistemine göre görev tamamlama, gizlilik ve kanıt kaldırma puanı artırıyor. Tamamlanan mücadelelerle zorluk seviyesi de puan bonusu oluşturmaktadır. Fakat hedefteki olmayan kişilerin öldürülmesi gibi eylemlerde oyunda puan kaybediliyor.

6. Hitman

2016 yılında piyasaya sunulan aksiyon-macera türündeki bu Hitman oyunu, gizliliğe dayanıyor. Hitman serisinin 6. oyununda oyuncular birçok suikasttın içinde kendini bulacak.

Oyunda uzak mesafelerden hedefi görüp öldürmek için uzun menzilli tüfekler kullanılıyor. Ayrıca yakın mesafelerden tel, bıçak, silah kullanılarak da suikast gerçekleştiriliyor. Oyuncular patlayıcı kullanarak kurbanlarını öldürüp kazayla süsü verebilirler.

7. Hitman 2

Serinin 7. oyunu Hitman 2, gizlilik içermektedir. 2016 yılında yayınlanan oyunun devamı olarak nitelendirebiliriz. 2018 yılında oyun severlerle buluşan bu oyunun modları hem çok oyunculu oyun hem de tek oyunculu oyun şeklindedir.

8. Hitman 3

2021 yılında yayınlanan Hitman 3; gizlilik, aksiyon ve macera oyunudur. Serinin son oyununda da oyuncular Ajan 47’nin kontrolünü ele alırlar. Ajan 47, oyun içerisinde 47 farklı yere seyahat etmektedir. 6. ve 7. oyunların hikayesi son oyunda da devam etmektedir.

Yukarıdaki sıralama ile Hitman hangi sıralayla oynanmalı sorusunun cevabı da bağlantılıdır. Her oyun birbiriyle bağlantılı değil fakat aynı evren içinde konusu geçtiği için sıraya göre oynamak daha mantıklıdır.