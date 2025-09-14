Aksiyon-RPG (ARPG) türü, Diablo'dan Path of Exile'a, Skyrim'den Elden Ring'e kadar devasa isimlerle dolu. Bazen bu devlerin gölgesinde kalmış, belki yeterli pazarlama bütçesine sahip olmamış ama oynanışıyla, hikayesiyle ve dünyasıyla parlayan gizli mücevherleri keşfetmek, bir oyuncu için paha biçilmez bir deneyimdir.

Eğer siz de "artık oynayacak yeni bir ARPG bulamıyorum" diye düşünüyorsanız, hazırlanın! İşte sizi saatlerce ekran başında tutacak, hak ettiği değeri görememiş 10 Aksiyon-RPG oyunu.

Keşfedilmeyi Bekleyen 10 Aksiyon-RPG Oyunu

1. Nioh 2

Dark Souls'un Japon folkloruyla buluşmuş hali diyebiliriz. Ancak Nioh 2, bu tanımın çok ötesinde. Düşmanlara karşı anlık gard değiştirme yeteneği, birden fazla silah duruşu ve inanılmaz derin bir yetenek ağacı sunuyor. Savaş mekanikleri o kadar akışkan ve ödüllendirici ki, bir kere alıştınız mı bırakamıyorsunuz. Zorlu ama adil bir meydan okuma arıyorsanız, Nioh 2 tam size göre.

2. Grim Dawn

Diablo 2'nin ruhani varisi olarak bilinen Grim Dawn, bu türün hayranları için adeta bir cennet. Karanlık, post-apokaliptik bir dünyada geçen oyun, iki farklı sınıfı birleştirerek eşsiz karakter kombinasyonları yaratmanıza olanak tanıyor. Devasa ganimet sistemi ve her bir sınıfın sunduğu oynanış çeşitliliği, onu yüzlerce saat oynanabilir kılıyor.

3. Ys VIII: Lacrimosa of Dana

Adol Christin'in maceralarını konu alan Ys serisi, Batı'da her zaman hak ettiği ilgiyi görememiştir. Ancak Ys VIII, hızlı tempolu, akıcı dövüş sistemi ve akılda kalıcı karakterleriyle bu algıyı kırmaya geldi. Gizemli bir adada mahsur kalmış bir grup insanı kurtarma hikayesi, sürprizlerle dolu bir anlatı sunuyor.

4. Vampyr

Bu bir ARPG’den çok daha fazlası. 1. Dünya Savaşı sonrası Londra'sında bir doktor ve aynı zamanda bir vampiri yönetiyorsunuz. Oyunda her verdiğiniz karar, hikayenin gidişatını etkiliyor. Şehirdeki insanları öldürerek güçlenmek, ama bunu yaparken de o şehrin sakinlerini tehlikeye atmak, oyuncuyu etik bir ikilemin içine sürüklüyor.

5. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Bu oyun, fantezi dünyasının en iyi görsel tasarımlarından birine sahip. Çizgi romanvari sanatsal stili ve o dönemin çok ilerisinde olan dövüş mekanikleriyle dikkat çekiyor. Ne yazık ki, ilk çıktığında pazarlama sorunları nedeniyle gözden kaçmıştı. Ancak yeniden yayınlanan versiyonu, bu kusursuz dövüş sistemini keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor.

6. Hellblade: Senua's Sacrifice

Aksiyon-RPG türüne benzersiz bir yaklaşım getiren Hellblade, İskandinav mitolojisini psikolojik bir korku hikayesiyle harmanlıyor. Senua'nın zihnindeki seslerle savaşırken, düşmanlarla da gerçek zamanlı dövüşüyorsunuz. Bu oyun, sadece bir hack-and-slash oyunu değil, aynı zamanda ruhsal bir yolculuk.

7. Mortal Shell

Souls-like türünün sadık bir örneği olan Mortal Shell, kendine özgü bir mekanikle öne çıkıyor. Oyuncular, düşmanların vücutlarını (kabuklarını) ele geçirerek farklı yetenekler kazanıyor. Sınırlı silah seçeneği sizi her birini ustalaşmaya zorlarken, düşmanlarınızı taşa dönüştürme yeteneği, savaşlara stratejik bir derinlik katıyor.

8. Pillars of Eternity 2: Deadfire

Normalde bir CRPG olan bu oyun, isteğe bağlı olarak gerçek zamanlı dövüş moduyla tam bir ARPG deneyimi sunuyor. Derin karakter yaratma sistemi, dallanıp budaklanan hikaye örgüsü ve muhteşem bir korsan fantezisi dünyasıyla, türün hikaye odaklı yönünü sevenler için bulunmaz bir nimet.

9. Dragon's Dogma: Dark Arisen

Bir RPG'de devasa bir canavarın sırtına tırmanıp zayıf noktasına vurmak ister miydiniz? Dragon's Dogma, bu eşsiz mekaniğiyle öne çıkıyor. "Pawn" sistemi sayesinde yanınıza yapay zeka yoldaşlar alıyor ve onların yeteneklerini ve bilgilerini diğer oyuncularla paylaşabiliyorsunuz.

10. Children of Morta

Bu indie mücevher, Aksiyon-RPG ve roguelite türlerini muhteşem bir aile hikayesiyle birleştiriyor. Her bir aile üyesinin kendine özgü bir dövüş stili var ve hepsiyle oynayarak hikayenin derinliğine iniyorsunuz. Göz alıcı piksel sanatı ve dokunaklı anlatımıyla bu oyun, "gözden kaçmış" kelimesini en çok hak edenlerden.

Aksiyon-RPG dünyası, dev isimlerin dışında da keşfedilmeyi bekleyen harikalarla dolu. Bu listedeki oyunlar, sizi hem mekanikleriyle zorlayacak hem de hikayeleriyle derinden etkileyecek. Eğer yeni bir macera arıyorsanız, bu oyunlara bir şans verin ve kendinize farklı bir dünyanın kapısını aralayın. Peki, sizin için bu listedeki en ilginç oyun hangisi oldu? Yorumlarda tartışalım!