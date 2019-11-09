Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyun severlere hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Tales of Erin, sürükleyici savaş senaryoları ile kendi stratejilerinizi kurabileceğiniz aksiyon dolu bir oyundur.

Kaliteli 3 boyutlu grafikleri ve müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı yeteneklere ve özel güçlere sahip onlarca savaş kahramanı arasından dilediğinizi seçerek rakiplerinizle birebir savaşmak ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmektir. Farklı savaş hikayelerinde rol alarak ilginç stratejiler geliştirebilir ve yeni taktikler kullanarak düşmanlarınızı yenilgiye uğratabilirsiniz. Savaş haritasındaki görevleri tamamlayarak yeni karakterlerin kilidini açabilir ve daha alternatifli bir orduya sahip olabilirsiniz.

Oyunda birbirinden güzel 100’yakın savaş kahramanı yer almaktadır. Her karakterin ölümcül özellikleri ve silahları bulunmaktadır. İstediğiniz savaşçıyı arenaya sürerek rakiplerinizi alt etmek için mücadele etmeli ve ödül kazanmalısınız.

Rol oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren Tales of Erin, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun olarak öne çıkmaktadır.