Gelmiş Geçmiş En İyi JRPG’ler

RPG’ler tüm dünya tarafından çok sevilen ve bilinen bir oyun türü olsa da çok daha niş bir kitleye hitap eden JRPG’ler, oldukça farklı ve karakteristik özelliklere sahip yapımlardır. Japonların rol yapma oyunlarına bakış açısı batıdan epey farklıdır. Bu nedenle Japonya’dan gelen rol yapma oyunlarına RPG değil JRPG diyoruz.

Elbette Japonya’dan çıkan tüm RPG’ler JRPG kategorisi adı altında toplanmıyor. Japonlar, çok daha batılılara hitap eden RPG’ler de üretiyor. Bir oyunun JRPG olarak nitelendirilebilmesi için bazı özelliklere sahip olması bekleniyor. JRPG’ler genellikle sıra tabanlı dövüş ve parti tabanlı bir ilerleyişi benimsiyor. Anime tarzındaki görsel anlayış da JRPG’lerin en dikkat çeken özelliklerinden biri.

Oldukça eski ve köklü bir tür olduğu için piksel grafikler de JRPG’lerin bir parçası. Modern JRPG’ler bile bugün estetik tarz olarak piksel grafiği benimseyebiliyor.

Ülkemizde de maalesef pek alıcısı bulunmayan JRPG’ler oldukça keyifli ve uzun süreli bir oyun deneyimi vadediyor. Eğer oyun kültürünüzü genişletmek, farklı şeyler denemek ve uçsuz bucaksız maceralara çıkmak istiyorsanız aşağıda sizler için en iyi JRPG’lerden oluşan bir liste hazırladık.

Mutlaka Oynamanız Gereken En İyi JRPG’ler

Ni no Kuni

Tales of Arise

Persona 5 Royal

CHRONO TRIGGER

Xenoblade Chronicles

KINGDOM HEARTS III

Fire Emblem: Path of Radiance

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster

Ni no Kuni

LEVEL-5 tarafından geliştirilen ve BANDAI NAMCO tarafından yayınlanan Ni no Kuni, keyifle oynayabileceğiniz bir JRPG’dir. Renkli grafikleri, büyülü dünyası ve duygusal hikayeleriyle 90’lar animelerini andıran bu yapım size benzersiz bir oyun tecrübesi vadediyor.

Tales of Arise

Listedeki en “batılı” oyunlardan biri olan Tales of Arise, “Tales” serisinin bir başka oyunudur. Diğer pek çok JRPG’nin aksine Tales of Arise gerçek zamanlı dövüşe dayalı bir aksiyon sunuyor. Bu nedenle eğer JRPG türüne giriş yapmak istiyorsanız fakat hangi oyundan başlayacağınızı bilemiyorsanız Tales of Arise iyi bir seçim olabilir.

Persona 5 Royal

Sadece JRPG olarak da değil, gelmiş geçmiş en iyi RPG’lerden biri olan Persona 5, bu türün en popüler yapımlarından biridir. Eğer JRPG oyunlarından sadece bir tanesini deneyimleyecek olsanız o oyun Persona 5 olmalıdır. Artık PC’de de oynanabilen bu oyun çok daha geniş kitlelere ulaşmış durumda.

CHRONO TRIGGER

JRPG’ler için bir klasik belirleyecek olsak muhtemelen o oyun CHRONO TRIGGER olacaktır. Zira 1995 yılında piyasaya çıkan CHRONO TRIGGER Square Enix’in en kıymetli yapımıdır desek yanılmayız herhalde. SNES için çıkış yapmış olan bu oyun konusu, karakterleri ve oynanışı ile bizlere benzersiz bir tecrübe sunmuş bir yapımdır.

Xenoblade Chronicles

Geniş açık dünya haritaları, benzersiz savaş sistemleri ve zengin hikayeler ilginizi çekiyorsa Xenoblade Chronicles’a muhakkak bir göz atın. Nintendo’nun kıymetli markalarından biri olan Xenoblade Chronicles konu itibariyle de oldukça ilginç bir yapımdır. İki devasa Titan'ın sırtında bulunan insanların ve yaratıkların yaşadığı bir dünyada geçen bu oyunda ana karakterimiz Shulk'u kontrol ediyoruz.

KINGDOM HEARTS III

Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan popüler bir aksiyon-rol yapma oyunu olan KINGDOM HEARTS III, Disney karakterleri ve Final Fantasy karakterlerini bir araya getiren oldukça sıra dışı bir seridir. Final Fantasy oyunlarıyla ve Disney karakterleri ile ilgiliyseniz KINGDOM HEARTS III’ü muhakkak oynayın.

Fire Emblem: Path of Radiance

Intelligent Systems tarafından geliştirilen ve Nintendo tarafından yayınlanan stratejik derinliği yüksek bir JRPG’dir. Fire Emblem serisinin bir parçası olan bu yapım hikayesi, karakterleri ile öne çıkan bir oyundur. Sıra tabanlı dövüş oyunu severlerin kaçırmaması gereken bir oyun olan Fire Emblem: Path of Radiance ilk kez 2005 yılında piyasaya çıktı.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

En meşhur JRPG’lerden biri olan FINAL FANTASY VII artık PC’lere de geldi. 2 parça halinde, remake olarak piyasaya çıkan bu oyunun ilki INTERGRADE ismini aldı. FINAL FANTASY VII gibi büyük bir oyunu baştan sonra yeniden tasarlayan geliştirici ekip ilk oyunu 2022 yılında piyasaya sürdü. Günümüz grafikleri ile FINAL FANTASY VII oynamak istiyorsanız şimdi tam sırası.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster

Efsanevi Shin Megami Tensei oyunlarından birinin remaster sürümü olan bu yapım Steam’de de oynanabilir durumda. Shin Megami Tensei III Nocturne serinin en iyi oyunlarından biri olarak gösteriliyor. Kıyamet sonrası bir Tokyo’da geçen bu oyunda seçimleriniz ve aldığınız kararlar büyük öneme sahip. Farklı sonların bulunduğu bu oyun JRPG türü için son derece önemli bir yapımdır.

En iyi JRPG'ler ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Bu türün oyunlarını seviyor musunuz? Sizin favori JRPG'niz hangisi?