Genshin Impact Benzeri 8 Oyun

2020 yılında piyasaya sürülen Genshin Impact, oyuncular tarafından oldukça sevildi. Çok büyük bir ivme yakalayan Genshin Impact, daha önce hiç bu tarz oyun oynamamış insanlara bile ulaştı. Gacha oyun türüne örnek verilebilecek en iyi oyunlardan biri olan Genshin Impact’in başarısından sonra pek çok Genshin Impact benzeri oyunlar da piyasada yerini aldı.

Özellikle Türkçe dil desteğine kavuştuktan sonra ülkemizde de popülaritesi artan Genshin Impact epey sağlam bir kitle kazandı. Pek çok oyuncu ise Genshin Impact benzeri oyunların arayışına girdi. Eğer siz de Genshin Impact’ten sonra oynayabileceğiniz güzel bir oyun arıyorsanız aşağıdaki liste çok işinize yarayacaktır. İşte Genshin Impact benzeri oyunlar listesi.

Genshin Impact’e Benzeyen En İyi Oyunlar

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Esasında The Legend of Zelda: Breath of the Wild’a benzeyen oyunlar listesi yapsak zirvede yer alacak ilk oyunlardan biri Genshin Impact olurdu. Zira The Legend of Zelda: Breath of the Wild Genshin Impact’e benzemiyor, Genshin Impact The Legend of Zelda: Breath of the Wild’a benziyor.

2017 yılında çıkan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Genshin Impact için büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Genshin Impact’de gördüğümüz açık dünya yapısı, canavar modellemeleri ve element mekanikleri büyük oranda Zelda’yı andırıyor. Eğer Genshin Impact’i sevdiyseniz muhtemelen The Legend of Zelda: Breath of the Wild’a bayılacaksınız.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom

Piyasadaki en iyi anime oyunlarından biri olan Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom, Genshin Impact severleri mest edecek bir yapım. Hikaye ve sunum bakımından oldukça benzer oyunlar olan Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom 2018 yılında piyasaya sürüldü. JRPG türünün iyi bir temsilcisi olan bu yapımda sizleri güzel bir hikaye ve keşfedilecek eşsiz bir dünya bekliyor.

Immortals Fenyx Rising

Ubisoft’un geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği bu oyun The Legend of Zelda: Breath of the Wild’a ve dolayısıyla da Genshin Impact’e epey benziyor. Yunan Mitolojisini konu alan en iyi oyunlardan biri olan Immortals Fenyx Rising sizi epik bir maceraya sürükleyecek. Bulmacalarıyla, dövüş sistemiyle ve renk paletiyle Genshin Impact’i andıran bu oyunu eminiz ki çok seveceksiniz.

Honkai Impact 3rd

Genshin Impact’in yapımcısı miHoYo Limited tarafından geliştirilen ve yayınlanan Honkai Impact 3rd, Genshin Impact benzeri oyunlar denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biridir. Aynı firma tarafından çıkan oyunlar olduğu için ilk bakışta aynı oyun bile zannedilebilir. Aşırı benzer olan bu iki oyundan birinden keyif aldıysanız diğerini de büyük ihtimalle çok seversiniz.

Honkai: Star Rail

2023 yılında çıkan Honkai: Star Rail bir başka miHoYo oyunudur. Honkai Impact 3rd ve Genshin Impact’e benzerliği ile dikkat çeken Honkai: Star Rail PRG öğelerinin bulunduğu bir uzay fantazisi oyunudur. Genshin Impact’in uzayda geçen versiyonu gibi de düşünebilirsiniz.

Final Fantasy 14

Esasında pek çok Final Fantasy oyunu bu listede yer alabilir ancak Final Fantasy 14’ün bu listede yer almasının sebebi arkadaşlarınızla birlikte de oynayabiliyor olmanızdır. Final Fantasy serisindeki pek çok yapım Genshin Impact benzeri oyunlardır ancak bir MMORPG oyunu olan Final Fantasy 14, Genshin Impact severleri çok daha memnun edecektir.

Tales of Arise

JRPG’ler konusunda oldukça tecrübeli bir ekip olan Bandai Namco tarafınfan geliştirilen ve yayınlanan Tales of Arise, 2021’de piyasaya sürüldü. Açık dünyaya sahip, Genshin Impact’e benzer bir anime oyunu arıyorsanız Tales of Arise tam sizlik. Dövüş mekanikleri oldukça başarılı olan bu oyun sizi JRPG türüne ısındıracak kadar iyi bir oyun.

Persona 5

Gelmiş geçmiş en iyi RPG’lerden biri olan Persona 5, Genshin Impact benzeri oyunlardan bir tanesidir. Diğer oyunlar kadar direkt bezeşen özellikleri olmasa da daha yoğun bir RPG tecrübesi arayan Genshin Impact oyuncuları Persona 5’e bir şans vermek isteyebilir. Lise öğrencilerini canlandırdığımız bu oyun göründüğünden çok daha fazlasına sahiptir ve uzun süreli bir oynanış sağlar.

