Üzerlerinde ilginç surat ifadelerinin yer aldığı onlarca farklı blok arasından uygun eşleştirmeleri yaparak bulmacaları çözebileceğiniz Tap the Blocks, geniş oyuncu kitlesiyle dikkat çeken kaliteli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, aynı renge ve surat ifadesine sahip blokları eşleştirerek blok yığınını azaltmak ve bulmacayı tamamlayarak yeni bölümlerin kilidini açmaktır. Blokların sayısı sürekli olarak artmakta ve her geçen saniye uçuruma biraz daha yaklaşmaktadırlar. Bu nedenle hızlı karar vererek blokları uygun şekillerde birleştirmeli ve sayılarını azaltarak düşmelerini engellemelisiniz. Sürükleyici bulmacaları ve zihin geliştirici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ilginç surat ifadelerine sahip onlarca blok ve git gide zorlaşan yüzlerce farklı seviye yer almaktadır. Aynı blokları eşleştirerek bulmacaları başarıyla çözebilir ve çeşitli ödüler kazanabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara hizmet veren Tap the Blocks, bulmaca oyunları arasında bulunan ücretsiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor.