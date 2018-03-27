Tarot Falı uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan gerçek falcılara tarot falınızı yorumlatabilirsiniz.

Fal aktivitelerinden hoşlanan kullanıcıların ilgisini çekeceğini düşündüğüm Tarot Falı uygulamasında aşk, para, sağlık, kariyer vb. durumlar için tarot falı baktırabilmenizi sağlıyor. Kartlarınızı seçip gönderdikten sonra kısa sürede yorumlanan falınızı size ileten Tarot Falı uygulamasında, kartlarınız 10-45 dakika arasında yorumlanıyor. Günün her saatinde dilediğiniz zaman fal baktırabileceğiniz uygulamada, günlük ücretsiz fal hakkına sahip olduğunuzu da belirtelim.

Tarihi çok eskilere dayanan tarot falıyla ileride sizi bekleyen durum ve olaylardan haberdar olabileceğiniz Tarot Falı uygulamasında bedava kredi kazanmak için uygulamayı paylaşmanız gerekiyor. Bunun yanında uygulama içi satın alma yoluyla da 100 kredi satın alabilirsiniz. Eğer siz de tarot falı baktırmak istiyorsanız, Tarot Falı uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.