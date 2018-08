The King of Fighters Allstar, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil dövüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eşsiz bir atmosfere sahip olan oyunda rakiplerinizle kıyasıya mücadele ediyor ve en iyi olmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil dövüş oyunu olan The King of Fighters Allstar, çeşitli kurallar eşliğinde mücadele edip rakiplerinizi ringe gömmeye çalıştığınız bir oyundur. Gerçek zamanlı mücadelelere sahne olan oyunda son derece dikkatli olmalı ve tüm rakiplerinizi yere sermelisiniz. Kolay bir oynanışa sahip olan The King of Fighters Allstar, aynı zamanda da hikaye tabanlı bir oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle de karşımıza çıkan oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı ödüllerin de sahibi olabileceğiniz oyunda dövüşe doyuyorsunuz. Eğer Street Fighter tarzı oyunlar hoşunuza gidiyorsa The King of Fighters Allstar oyununu da beğenerek oynayabileceğinizi söyleyebilirim.

The King of Fighters Allstar oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.