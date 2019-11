Mobil platform oyuncularına geçtiğimiz hafta sunulan The Last Crusaders henüz beklenen ilgiyi görmezken oyuncular tarafından beğenilmeye başlandı.

Hem Android hem de iOS platformunda oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan The Last Crusaders mobil rol oyunlarına arasında yer alıyor. Rol oyunlarına olan ilginin farkında olan Shanghai Islands of Adventure Infotech Co.,Ltd en yeni oyunu olan The Last Crusaders ile oyuncuları tatmin etmeye devam ediyor.

Anime tarzında bir içerik dünyasına sahip olan oyunda birbirinden farklı karakterler yer alacak. Oyuncular kendi tarzlarına uygun olan karakteri seçecek ve savaşlardan sonra geliştirerek daha etkili bir hale getirmek için çaba sarf edecekler.

Şuana kadar 5 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım kitlesini artırmaya devam ediyor.