Popüler dizinin ilk sezonunu bitiren izleyiciler, The Last of Us 2. sezon ne zaman çıkacak sorusunun cevabını merak ediyor. Bu rehberde çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen video oyunu uyarlamasının yeni sezonuna dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Türkiye'de BluTV, diğer ülkelerde HBO Max isimli dijital yayın hizmeti üzerinden üzerinden yayımlanan The Last of Us dizisi aynı adlı video oyununa dayanıyor. İlk bölümünden itibaren dünya genelinde büyük beğeni toplayan dizi, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

İlk sezonu izleyen kişiler ikinci sezonun ne zaman çıkacağını merak etmeye başladı. Peki, The Last of Us dizisinin yeni sezonu ne zaman yayımlanacak? Bu yazıda yeni sezon ile ilgili ortaya çıkan bilgileri aktaracağız.

The Last of Us 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

The Last of Us dizisinin ilk sezonunun çekimleri 2021 yılının temmuz ayında başlamıştı ve yaklaşık olarak bir yıl sürmüştü. Video oyunu uyarlaması olan dizi, çekimler tamamlandıktan altı ay sonra izleyiciler ile buluşmuştu.

Bu bilgiyi göz önünde bulundurduğumuzda The Last of Us dizisinin yeni sezonu 2024 yılının sonlarında ya da 2025 yılının başlarında yayımlanabilir. Elbette dizinin daha ileri bir tarihte yayımlanma ihtimalinin de olduğunu belirtelim. Sonuç olarak ikinci sezonu izlemek için uzun bir süre daha beklemeniz gerekiyor.

Dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor fakat Joel Miller karakterini canlandıran Pedro Pascal, bir röportaj esnasında bu yıl içerisinde çekimlerin başlama ihtimalinin olduğunu belirtti.

The Last of Us 2. Sezon Oyuncu Kadrosu

Bella Ramsey, Ellie Williams karakterini yeni sezonda da canlandırmaya devam edeceğini söyledi ancak başarılı oyuncu, ikinci sezonun çekimleri başlamadan önce farklı projelerde de yer alacak. Öte yandan Joel Miller karakterini canlandıran Pedro Pascal'ın da yeni sezonda olması bekleniyor.

Yeni sezon kadrosu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. İlerleyen zamanlarda ikinci sezonda hangi oyuncuların yer alacağı resmi olarak belli olacaktır.

The Last of Us 2. Sezon Fragmanı Yayımlandı mı?

En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan The Last of Us'ın ikinci sezonu için henüz bir fragman yayımlanmadı. Yeni sezon çıkmadan yaklaşık olarak bir ay öncesinde tanıtım videosunun yayımlanması bekleniyor.

Salgının yaşandığı bir dünyada geçen The Last of Us dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kısa sürede tüm dünyada büyük bir popülerliğe ulaşan dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.