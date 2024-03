Enotria: The Last Song Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Enotria: The Last Song sistem gereksinimleri, etkileyici grafiklere sahip olan oyunun sorunsuz şekilde oynanabilmesi için hangi donanım bileşenlerinin gerekli olduğunu gösterir. Peki, kasma ve donma problemlerinin yaşanmaması için hangi donanım gerekiyor?

Aksiyon RPG ve soulslike oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Enotria: The Last Song çok yakında piyasaya sürülecek. Enotria: The Last Song'ı PC kaldırır mı sorusunun cevabını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık.

Enotria: The Last Song Minimum Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük : 720p

: 720p Ayarlar : Düşük

: Düşük Performans : 30 FPS

: 30 FPS İşletim Sistemi : 64-Bit Windows 10

: 64-Bit Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-6600 3.3Ghz veya AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz

: Intel Core i5-6600 3.3Ghz veya AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1080 6 GB ya da AMD Radeon RX 580 8 GB

: NVIDIA GeForce GTX 1080 6 GB ya da AMD Radeon RX 580 8 GB DirectX: Sürüm 12

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5-6600 3.3Ghz veya AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 1080 ya da AMD Radeon RX 580'e ihtiyaç duyuluyor.

Enotria: The Last Song Önerilen Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük : 1080p

: 1080p Ayarlar : Yüksek

: Yüksek Performans : 60 FPS

: 60 FPS İşletim Sistemi : 64-Bit Windows 10

: 64-Bit Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-8700 (3.2Ghz) ya da AMD Ryzen 5 3600 (3.6 Ghz)

: Intel Core i7-8700 (3.2Ghz) ya da AMD Ryzen 5 3600 (3.6 Ghz) RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 2080 / AMD Radeon RX 7600 XT / INTEL Arc A770

: NVIDIA GeForce 2080 / AMD Radeon RX 7600 XT / INTEL Arc A770 DirectX: Sürüm 12

Enotria: The Last Song Kaç GB?

Jyamma Games tarafından geliştirilen Enotria: The Last Song'ın bilgisayara yüklenebilmesi için en az 50 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Depolama alanında yeterli miktarda boş alan yoksa kurulum başarısız olur. Boş alan miktarını artırmak için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz.

Enotria: The Last Song Çıkış Tarihi

Enotria: The Last Song 21 Ağustos 2024 tarihinde PC ve PlayStation 5 platformlarına çıkacak. Oyunun bilgisayar sürümü Epic Games Store ve Steam üzerinden satışa sunulacak.

Bu rehberde Enotria: The Last Song kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.