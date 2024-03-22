Netflix Dizisi Avatar: The Last Airbender 2. Sezon Ne Zaman?
Avatar: The Last Airbender 2. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte yeni sezon hakkında detaylar!
Netflix'in yeni Avatar dizisinin ilk sezonunu izlediyseniz Avatar: The Last Airbender 2. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Bu rehberde büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonuna dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
2024 yılında izleyiciler ile buluşan Avatar: The Last Airbender, IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yerini aldı. Kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe ulaşan dizi mart ayı içerisinde 2. ve 3. sezon onayı aldı.
Albert Kim tarafından yaratılan diziyi izleyen kişiler yeni sezonları merakla beklemeye başladı. Peki, aynı adlı animasyon dizisinden uyarlanan Avatar: The Last Airbender yeni sezon ne zaman?
Avatar: The Last Airbender 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?
Avatar: The Last Airbender dizisinin ikinci sezonunun 2026 yılında çıkması bekleniyor. Yeni sezonun yayın tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.
Avatar: The Last Airbender 2. Sezon Kaç Bölüm Olacak?
Çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen dizinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşuyor. İkinci sezonun kaç bölüme sahip olacağı henüz açıklanmadı ancak yeni sezonda da 8 adet bölüm yer alabilir. Dizinin yeni sezon fragmanı ise henüz paylaşılmadı.
Avatar: The Last Airbender Fragmanı
Avatar: The Last Airbender Konusu
Savaş hâlindeki dünyayı kurtarabilmek için dört element gücünde ustalaşmaya karar veren Avatar'ın kendisini durdurmaya çalışan düşmanlar ile savaşması gerekir.
Avatar: The Last Airbender Oyuncuları
- Gordon Cormier
- Kiawentiio
- Ian Ousley
- Dallas Liu
- Paul Sun-Hyung Lee
- Daniel Dae Kim
- Matthew Yang King
- Ken Leung
- Ruy Iskandar
- Elizabeth Yu
Dizinin oyuncu kadrosunda Dallas Liu, Paul Sun-Hyung, Lee, Daniel Dae Kim, Matthew Yang King ve daha pek çok isim bulunuyor. Aang karakterini Gordon Cormier, Katara karakterini Kiawentiio, Sokka karakterini ise Ian Ousley canlandırıyor.
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Bu rehberde Avatar: The Last Airbender yeni sezon ne zaman sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Dijital yayın hizmeti Netflix'in popüler dizisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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