Macera oyunu olarak hem Android hem de iOS platformunda lansmana çıkan The Mooseman oyuncularına gerilim dolu anlar sunmaya devam ediyor.

Vladimir Beletsky tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil platformda oyunculara sunulan başarılı yapım şuana kadar oyunculardan aldığı geri bildirimler de beklentileri karşılamayı başardı.

Siyah beyaz içerikleri ile oyunculara gerilim dolu anlar yaşatan yapım da keşfedilebilir büyük bir dünya ve onlarca farklı nesne sunuluyor. Gizemli dünyada ilerlemeye çalışacağımız yapım içerisinde farklı türde görevler de var.

Oyuncular bu görevleri başararak oyun içerisinde ilerlemelerine devam etmeye çalışacaklar.

Şuana kadar 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım kitlesini artırmaya da devam ediyor.