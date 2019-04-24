The Muscle Hustle: Slingshot Wrestling

Mobil platformda spor oyunları arasında oldukça popüler olan The Muscle Hustle ile aksiyon dolu güreşlere katılmaya hazır olun!

İki farklı mobil platformda geniş kitleler tarafından oynanan The Muscle Hustle bünyesinde 100’den fazla benzersiz güreşçi bulunduruyor. Oyuncular seçtikleri güreşçiler ile takımlar oluşturacak ve karşılarına çıkan rakiplerini yere sermeye çalışacaklar. Basit kontrollere sahip olan oyunda seçtiğimiz güreşçileri eğitebilecek ve seviyelerini geliştirebileceğiz.

Benzersiz güreşçiler arasından seçimler yaparak tek oyunculu ve çok oyunculu olarak farklı maçlara katılma fırsatı yakalayacağımız oyunda liglerde mücadele edeceğiz. Spiker yorumları ile daha da eğlenceli bir hal alan yapımda oyuncuar liderlik tablosunda ilk sıralara çıkmaya çalışacaklar. Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan yapım, Google Play’de 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip.