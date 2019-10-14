Serinin en yeni oyunu olarak Android ve iOS platformu oyuncularına sunulan The Secret Order 7: Shadow Breach oynaması ücretsiz yapısı ile her kesimden oyuncunun oynamasına fırsat veriyor. Mobil macera oyunları arasında yer alan yapım da oyuncular karşılarına çıkan birbirinden farklı zorluğu aşmaya çalışacaklar.

Gizli nesnelerin yer aldığı yapımda oyunculara 34 farklı elle çizilmiş içerik ve fantastik bir dünya sunulacak. 42 ilgi çekici bulmacanın da yer alacağı mobil macera oyununda sürükleyici bir hikâyeyi keşfedecek, ekstra gizli içerikleri açığa çıkarmaya çalışacak ve ilerleyeceğiz.

Gogle Play üzerinde 4.2 gibi bir skor puanı ile değerlendirilen yapım, 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.