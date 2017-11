Toppluva, görsellerinin yanında animasyonlarıyla beni benden alan kayak oyunu. iPhone ve iPad cihazınızda kış sporu oyunlarına yer veriyorsanız oynamanızı isterim. Sürekli kendi rekorunuzu kırmanız gerekiyor, online mod yok ama kısa sürede kendisine bağlıyor. Boş zamanlarda, bekleme anında, toplu taşımada acele oynanabilen oyunlar arasında.

Minimalist görselleri ve kolay oynanışıyla her yaştan spor oyunu severi kendisine çeken Toppluva’da seviye (45 seviye, 8 farklı manzara) ve görevleri tamamlayarak ilerliyorsunuz. Tepesine çıktığınız dağlardan kendinizi salıveriyor, son hız aşağıya doğru kayıyorsunuz. Gerçekte olduğu gibi her an karşınıza ağaçlar çıkabiliyor. Bayraklara da asla değmemeniz gerekiyor. Sıkça dikilmiş bayraklara vurursanız süreden kaybediyorsunuz. Hiç çarpmadan bitiş çizgisini görmek için sağlam reflekslere sahip olmanız gerek.