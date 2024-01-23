Skwheel One Elektrikli Kayak Özellikleri ve Fiyatı

Gerek profesyonel gerekse amatör olarak snowboard kategorisinin yeri oldukça ayrıdır. Elektrikli bisiklet alternatifi arayan kişiler, Skwheel One sisteminin piyasaya sürülmesiyle birlikte artık başka bir seçeneğe sahipler.

Tekerlekli paten sistemi ile birleştirilen Skwheel One Snowboard’ın teknik özellikleri ve fiyatı yazımızın devamında yer alıyor.

Skwheel One Snowboard Özellikleri

Skwheel One Elektrik Motorlu Snowboard’un özellikleri şunlardır:

Ağırlık: 12 kilogram

12 kilogram Genişlik: 25,4 santimetre

25,4 santimetre Uzunluk: 152,4 santimetre

152,4 santimetre Renk seçenekleri: Siyah, beyaz, kırmızı ve mavi

Skwheel One, kompozit bir gövdeye sahiptir. Yani, hem sağlam hem de hafiftir. 1000 Watt’lık bir elektrik motoruna sahip olduğundan, hızı saatte 20 kilometreye kadar yükselebiliyor.

Skwheel One’nın 1500 wattlık bir bataryası bulunuyor. Böylece, tek bir şarjla 30 kilometreye kadar yol kat edebiliyor. Sadece bir direksiyon simidi ve bir gaz pedalı ile kontrol ediliyor.

Ayrıca, sürücüler uzaktan kumandayı kullanarak hızlanma, fren yapma ve pil ömrünü kontrollerini sağlayabiliyor. Tekerlekler her türlü araziye uygun lastiklerle kaplandığı için snowboard’ın hem yolda hem de arazide rahatça kullanılmasına olanak tanıyor.

Elektrik motorunun ters çevrilmesi ile frenlenme yapılıyor. Ek olarak arkada mekanik acil durum freni ve önde mekanik park freni bulunuyor.

Lastik pivot sistemi ile kar tepelerinden kayarken oluşan sarsıntı hissiyatını aynen yansıtmayı amaçlayan araçta entegre süspansiyon sistemi de daha akıcı bir sürüş tecrübesi sunuyor.

Skwheel One Snowboard Fiyatı

1.850 Dolar fiyat etiketine sahip olan Skwheel One aracı, şu anın kur değerine göre 56.000 TL’ye denk geliyor. Henüz, Türkiye için detaylı bir satış bilgisi bulunmuyor.

Skwheel One Elektrikli Kayak modeli hakkında herhangi bir gelişme yaşandığı zaman sizlere buradan bilgi vereceğiz.