Towersplit, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir mobil beceri ve bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Renkli küpleri eşleştirerek ilerlemeye çalıştığınız oyunda harika zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Towersplit, harika bir bulmaca oyunudur. Becerilerinizi sınayabileceğiniz bir mobil oyun olan Towersplit ile renkli küpleri eşleştirerek puanlar kazanıyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda renkli blokları eşleştirerek rakiplerinizi geçmeye çalışıyorsunuz. Becerilerinizi sonuna kadar sınayabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda rengarenk bir atmosfer bulunuyor. Blokları kısa sürede eşleştirmeniz gereken Towersplit oyununu sakın kaçırmayın. Bu tarz oyunları seviyorsanız Towersplit tam size göre.

Towersplit oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.