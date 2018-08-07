Turna, yurt içi - yurt dışı uçuşlarınız için en uygun fiyatlı uçak biletlerini bulabileceğiniz harika bir mobil uygulama. Ucuz uçak bileti denilince akla ilk gelen isimlerden Turna.com'un mobil uygulamasıyla uçak biletinizi hem daha hızlı hem de çok daha ucuza almış oluyorsunuz. Ayrıca her uçuştan Turna puan kazanıp bu puanlarınızla uçak bileti alabiliyorsunuz.

THY, Pegasus, Atlasglobal, Anadolu Jet, Onur Air dahil 1300 havayolunun yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını aynı anda karşılaştırmanıza, uçak bilet fiyatlarını sorgulamanıza izin veren, en ucuz uçak biletini almanıza yardımcı olan Turna, her uçuşla puan kazandırıyor. Kazandığınız puanlarla uçak bileti alabiliyorsunuz. Çok sık uçuyorsanız uçak biletinizi bedavaya getirmeniz bile mümkün. Ödeme noktasında kredi kartına 9 taksit (3D güvenli ödeme sistemi var) ayrıcalığı sunuluyor.

Uçak biletinizi en uygun fiyata, ucuza alabileceğiniz mobil uygulamalardan Turna’nın bir avantajı da; sık sık kampanya düzenlemeleri. Havayollarıyla yapılan özel anlaşmalarla kampanyalı uçak bileti fiyatları sunuluyor. Qatar Airways, Emirates Airlines, Air France, KLM, Aeroflot, Lufthansa ve daha birçok havayollarından kampanyalardan haberdar ediliyorsunuz.