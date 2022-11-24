Yurt dışı tatili hemen hemen herkesin istediği bir şeydir. Fakat, yüksek kur ve maliyetlerden dolayı yurt içi tatili bile zor yapmaktadırlar ama ucuza yurt dışı tatili yapmak mümkün. Dünya üzerinde yüzlerce ülke var ve hepsi pahalı ülkeler değil. Bu durumda yurt dışı tatili herkes tarafından yapılabilmektedir. Peki, ucuza yurt dışı tatili nasıl yapılır? Gelin, birlikte bakalım.

Ucuza Yurt Dışı Tatili Nasıl Yapılır?

Ucuz kur olan ülkeleri listelemek.

Vizesiz ya da kimlikle gidilebilecek ülkeleri belirlemek.

Ucuza uçak bileti almak.

Hostel gibi yerlerde kalmak.

Turlar ile gitmek.

Ucuza Kur Olan Ülkeleri Listelemek

Hiç şüphesiz kur fiyatları her yerde aynı olamaz. Hatta Türk Lirasından daha düşük kâra sahip ülkeler mevcut. Bu nedenle ucuza kur olan ülkeleri ya da daha tasarruflu ülkeleri belirlemek oldukça önemli.

Vizesiz ya da Kimlikle Gidilebilecek Ülkeleri Belirlemek

Vizesiz veya kimlikle gidebileceğiniz ülkeleri daha önce yazımızda bahsetmiştik. Peki, neden vizesiz ya da kimlikle gidilebilen ülkeler? Bu durumun en büyük nedeni vize masraflarının çok olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu şekilde vize masraflarından kurtulmuş olacaksınız veya kimlikle gidilebilen ülkeleri tercih ederseniz. Pasaport masrafından kurtulmuş olur ve ucuza yurt dışı tatili yapabilirsiniz.

Ucuza Uçak Bileti Almak

Bu durum bazen insanlara saçma geliyor. Ancak, ara ara yurt dışı uçak biletleri yurt içi uçak biletlerinden bile ucuz oluyor. Bunun için havayollarının mobil uygulamalarını indirebilir ve en ucuz tarihte uçak bileti alabilirsiniz. En iyi bilet alma uygulamaları burada tercih edilebilecek bir nokta.

Hostel Gibi Yerlerde Kalmak

Gelgelelim yukarıdaki maddeleri uyguladınız ve büyük oranda tasarruf ettiniz. Fakat, kalacağınız yer oldukça pahalı olacak. Bunun yerine 8-10 kişinin birlikte kaldığı odaları tercih edebilir ve çok düşük fiyatlara yurt dışı tatili yapabilirsiniz.

Burada fazla kişi olması insanları oldukça rahatsız etmektedir ama birçok seyehat eden insan hostelleri kullanmaktadır. Eğer ucuza yurt dışı tatili yapmak istiyorsanız, hostel gibi yerleri tercih etmek durumundasınız.

Turlar ile Gitmek

Eğer ilk defa yurt dışına gidecekseniz ve dil gibi problemleriniz varsa. Özellikle İngilizce bilmiyorsanız. Turlar ile gitmek size oldukça fayda sağlayacaktır. Öyle ki bir ülkede harcayacağınız paranın aynı fiyatına 8-9 ülke gezmiş olacaksınız. Bu turlarda tek kişilik odalarda kalabilir ve daha çok yer gezmiş olacaksınız.

Bu içeriğimizde ucuza yurt dışı tatili nasıl yapılır? Anlatmış olduk. Sizler bu ip uçlarından hangisini kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.