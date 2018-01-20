Birçok marka, sunmuş olduğu ürünler için diğer markalarla rekabet halinde oluyor. Buna en yakın örneklerden biri de havayolu şirketleri. Aynı gün ve aynı saatteki bir uçuş için pek çok farklı fiyat teklifiyle karşılaşabilmeniz mümkün. Ucuz uçuşları takip etmek için de farklı havayolu şirketlerinin web sitelerini inceleyebilirsiniz, fakat bunu yaparken oldukça fazla zaman kaybedebilirsiniz. Bu işi sizin için kolaylaştıran bir servis olan Google Uçuşlar’da ucuz uçak bileti nasıl bulunur? gelin bir bakalım.

Google Uçuşlar’da Ucuz Uçak Bileti Bulma

Google Uçuşlar servisi, konumunuzu otomatik olarak algılayarak işinizi kolaylaştırıyor. Ancak yine de kalkış ve varış noktalarını dilediğiniz gibi seçebilmeniz mümkün. T ek veya çift yön seçimi yapabilme, yolcu sayısı ve yolcu sınıfı gibi seçenekleri belirledikten sonra kalkış ve varış noktalarıyla birlikte tarihleri girebileceğiniz platformda sizin için en uygun fiyatlar belirlenecektir.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde Ankara’dan İzmir’e belirlediğimiz bir güzergahı görüyorsunuz. Bu bölümde aktarmalı veya aktarmasız uçuş seçimlerini yapabiliyor, fiyat aralığını seçebiliyor ve havayolu şirketlerini filtreleyebiliyorsunuz. En iyi gidiş uçuşları bölümünde ise seçmiş olduğunuz tarihlerdeki en uygun fiyatları görebilirsiniz.

Google Uçuşlar servisinde en ucuz uçak biletini bulmak için kullanabileceğiniz bir başka özellik de Tarihler başlığı altında sunuluyor. Eğer seyahat günleriniz esnek ise farklı tarihlerdeki ucuz uçak biletlerini de görüntüleyebilirsiniz.

Bilmeniz Gerekenler

Google Uçuşlar servisi en ucuz uçak biletlerini bulmanız için elinden geleni yapıyor. Fakat, havayolu şirketlerinin uyguladığı vergi ve harçlar görmüş olduğunuz fiyatı artırabileceğinden biletlerinizi doğrudan ilgili havayolunun web sitesinden almanızda fayda var.