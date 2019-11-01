Android, İOS ve Windows işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Turret Fusion Idle Clicker, çeşitli bombalama mekanizmaları ve roket atarlar kullanarak düşman birliklerini püskürtmek için mücadele edeceğiniz aksiyon dolu bir oyundur.

Basit ve kolay anlaşılır tasarımı ile zorlanmadan adapte olabileceğiniz bu oyunda amaç, çeşitli savaş aletleri ve silahlarından faydalanarak uzaylı istilası ile bölgenize giren ilginç yaratıklara karşı savaşmak ve seviye atlayarak yolunuza devam etmektir. Roket atarlar ve makineli tüfekleri stratejik bölgelere yerleştirerek düşman birliklerini en kısa sürede yok etmeli ve görevleri tamamlayarak yeni silahların kilidini açmalısınız. Sürükleyici bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde makineli tüfek, füze, seri bombalama sistemi, havan ve daha onlarca güçlü silah bulunmaktadır. Silahlarınızı savaş bölgesine doğru konumlandırarak zafere ulaşabilir ve ganimet kazanabilirsiniz.

Klasik oyunlar arasında yerini alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Turret Fusion Idle Clicker, 1 milyondan fazla oyun tutunu tarafından tercih edilen eşsiz bir oyundur.