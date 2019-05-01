Twelvesmith, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir bulmaca oyunu olan Twelvesmith, en kısa yoldan 12 sayısına ulaşmaya çalıştığınız bir oyundur. Renkli görselleri ve kendine has oynanışıyla ön plana çıkan oyunda zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda kısa sürede bölümleri tamamlamalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Hoş animasyonları ve minimalist görselleriyle de hoş bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Twelvesmith oyununu iOS cihazlarınıza ücretli olarak indirebilirsiniz.