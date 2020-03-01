Unsung Heroes

Geçmiş, günümüzle buluşuyor ve cesur arkeologlar, gerçeği ortaya çıkarıyor. İşine bağlı, geçmişi ortaya çıkarmak isteyen üç arkeoloğun hikayesi anlatılıyor.

Xi Niu, genç bir kızken ailesinin altın bir maske takan bir adam tarafından acımasızca öldürüldüğüne şahit oluyor. Bunun ardından intikam yemini ediyor. 10 yıl sonra beklenmedik bir anda sarayda cariye olma teklifi alıyor.

Ancak sarayda hayat hiç de basit değil. Entrika ve oyunlarla dolu bir hayatta tek bir yanlış adım bile ölümle sonuçlanabilir. Xi Niu, hayatta kalmak için bu oyunu nasıl oynayacağını öğrenmek zorunda. Halkın arasından çıkan bu kız, intikamını alabilmek için sarayın tehlikeli sularında yüzebilecek mi?

Üç arkeoloğun parçaları birleştirmesine ve cesur Xi Niu'nun hikayesini öğrenebilmesine yardım et.