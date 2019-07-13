Bugüne kadarki en eğlenceli ve en zorlu arcade yürüyüş simülatöründe becerilerini test et. Karakterin hareketini kontrol edin ve adım adım hareket ettirin. Kahramanın boşlukları aşmasına, nehirleri ve diğer engelleri aşmasına yardım et.

Macera dolu bir yürüyüşe çık! Ormanda ve tarlalarda beceri, dikkat ve zamanlamayla yürüyüşe çıkarak Yürüyüş Ustası ol! Kendine has görev seviyelerini ve çılgın yaratıkları yen. Hak ettiği bir ödülü almak için pistin bitiş çizgisine gelin. Yeni kahramanların ve yeni zorlukların kilidini aç. Kahramanın düşmesini engelleyebilir ve yürürken dengede kalmasını sağlayabilir misin?

Walk Master Özellikleri