Uzay Meraklılarına Önerilebilecek En İyi Mobil Uygulamalar

Gökyüzündeki olayları merak mı ediyorsunuz? Uzayın derinliklerini keşfet mi istiyorsunuz? İşte, uzayla ilgili bu soruları ve daha fazlasının cevabını akıllı telefonlara yüklenebilen uygulamalardan öğrenebilirsiniz.

Android ve iOS cihazlarına yüklenebilen, uzayı gösteren uygulamalar sayesinde gökyüzündeki yıldızlar, nebulalar, gezegenler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki, uzay meraklılarına önerilebilecek mobil uygulamalar neler? İşte cevabı!

Uzayı Gösteren En İyi 6 Uygulama

NASA

SkySafari

SkyView

Star Walk 2

Star Tracker

ISS Detector

1. NASA

En iyi uzay uygulamaları arasında yer alan NASA hem iOS hem de Android cihazlarda ücretsiz kullanılabiliyor. NASA’nın resmi uygulaması sayesinde uzaya dair birçok konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Uygulama içerisinde uzaya ait binlerce fotoğraf yer alıyor. Aynı zamanda uygulama üzerinden NASA TV de canlı takip edilebiliyor.

NASA uygulamasında Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki yüksek tanımlı “Earth Viewing” deneyiyle ilgili canlı akışta sunuluyor. Tüm bunların yanı sıra uygulama sayesinde NASA’nın görevleri, NASA’yla ilgili haberlere ve lansman bilgilerine de ulaşılabiliyor.

2. SkySafari

Uzay meraklılarına önerilebilecek mobil uygulamalar listemizde yer alan SkySafari, Android cihazlarda ücretsiz kullanılıyor. Ancak uygulama iOS cihazlarında ücretli olarak sunuluyor.

SkySafari kullanıcılarına gökyüzünün binlerce yıl önce nasıl göründüğüne dair bilgi veriyor. Bunun yanı sıra gelecekte nasıl görüneceğine dair de çeşitli bilgiler sunuyor.

Telefona uygulamayı yükledikten sonra telefonunuzu gökyüzüne çevirerek; uyduları, gezegenleri, yıldızları ve takımyıldızlarını görüntüleyebilirsiniz. Telefonu gökyüzüne tutunca yıldızları gösteren uygulama SkySafari ile uzaya dair şu detayları da görüntüleyebilirsiniz;

Meteor yağmurları,

Gök olayları simülasyonu,

Yaklaşan kuyruklu yıldızlar.

3. SkyView

Uzayı gösteren uygulama listemizdeki Skyview hem Android hem de iOS cihazlarda çok rahat kullanılıyor. Bu uygulamanın ücretli sürümü de var.

Ücretli sürümünde daha detaylı olarak uzayı gözlemleyebilirsiniz. Skyview’i telefona yükledikten sonra telefonunuzu gökyüzüne çevirerek;

Takımyıldızları,

Yıldızlar,

Gezegenleri görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca bu uygulama sayesinde Uluslararası Uzay İstasyonu’nu da keşfetme şansı yakalayabilirsiniz.

Skyview’de gece modu bulunuyor. Gece modu sayesinde de uygulama her zaman kullanılabiliyor. Zaman makinesi özelliğinde gökyüzünün geçmişteki ve gelecekteki hali hakkında bilgi edinebilirsiniz.

SkyPath özelliğindeyse uzayda yer alan cisimlerin farklı zaman dilimlerindeki durumları gözlemlenebiliyor.

4. Star Walk 2

Uzay meraklılarına önerilebilecek mobil uygulamalar kapsamında Star Walk 2 de yer alıyor. Star Walk 2, Android cihazlarda tamamen ücretsiz fakat iOS cihaz kullanıcıları bu uygulamayı ücret ödeyerek kullanılabiliyor.

Telefonun konum ve sensör özelliklerinden yararlanılarak kullanılıyor. Gerçek zamanlı olarak uygulama;

Kuyruklu yıldızları,

Gökyüzü haritası,

Uydular,

Takımyıldızları,

Gezegenlerin görüntülenmesini sağlıyor.

Uygulama üzerinde astronomi takvimi yer alıyor. Bu takvim üzerinden astronomiyle ilgili olayların tarih ve saatleri hakkında bilgi edinilebiliyor.

“Bu Gece Görünür” özelliğiyle de yaklaşan astrolojik olaylarla ilgili detaylara ulaşılabiliyor. Ayrıca “Bu Gece Görünür” özelliği, konuma göre görünebilen gök cisimleriyle alakalı da bilgi veriyor.

5. Star Tracker

Star Tracker uygulaması ile takımyıldızları görüntülenebiliyor. Android ve iOS cihazlarda sorunsuz kullanılabilen bu uygulama, burçlara dair bilgi edinilmesini sağlayan grafik özelliğine sahip. Gökyüzünde yer alan nesnelerin konumu hakkında bilgi veren 3 boyutlu pusula da yer alıyor.

Uygulamanın ücretli sürümü, Star Tracker Pro da var. Star Tracker Pro’da da uzaya dair daha detaylı bilgiler veriliyor. Gece modu ve zaman makinesi özellikli 3D gezegenler uygulaması Star Tracker üzerinden gerçek zamanlı olarak şunlar da görüntülenebilir;

88 takımyıldızı,

Ay,

Gezegen,

Güneş.

6. ISS Detector

ISS Detector uygulaması sayesinde Uluslararası Uzay İstasyonu’yla ilgili merak edilen pek çok bilgiye ulaşmak mümkündür.

Android’le iOS cihazlarda ücretsiz kullanılabilen bu uygulamayla kuyruklu yıldızları, gezegenleri ve İridyum uyduları gibi pek çok uyduyu da görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamanın ücretli versiyonuyla da amatör radyo uyduları, Çin Uzay İstasyonu Tiangong ve Hubble Uzay Teleskobu da görüntülenebiliyor.