Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak hizmet veren Warhammer AoS Champions, birbirinden güçlü karakterlerle donatılmış yüzlerce savaşçı kartından yararlanarak rakiplerinizle düellolara katılacağınız benzersiz bir oyundur.

Sürükleyici savaş senaryoları ve aksiyon dolu sahneleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, karanlık zindanlarda dolaşarak zorlu görevlerin üstesinden gelmek ve rakiplerinizle birebir mücadele ederek ganimet toplamaktır.

Ölümcül güçlere ve silahlara sahip farklı savaşçılardan dev bir koleksiyon oluşturmalı ve rakibinizin hamlesine uygun bir kartı sürerek stratejik planlar yapmalısınız. Doğru kart hamleleri ile rakiplerinizi kısa sürede etkisiz hale getirebilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Bu sayede yeni savaşçı kartlarının kilidini açarak farklı hünerleri olan birçok savaşçıya ulaşabilir ve savaşlarda daha başarılı olabilirsiniz.

Mobil platformda kağıt oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Warhammer AoS Champions, sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.