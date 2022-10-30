Bilim kurgu oyunları ile fantastik oyunların karışımı diyebileceğimiz bir evren olan Warhammer 40K serisi ülkemizde pek popüler olmasa da oldukça niş bir kitleye hitap ediyor. Biz de sizler için bu yazımızda Warhammer 40K oyunlarına değindik.

Bugüne Kadar Çıkmış Tüm Warhammer 40K Oyunları

Battlefleet Gothic: Armada

Warhammer 40,000: Carnage

Warhammer 40,000: Chaos Gate

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters

Warhammer 40,000: Dawn of War

Warhammer 40,000: Dawn of War – Dark Crusade

Warhammer 40,000: Dawn of War – Winter Assault

Warhammer 40,000: Dark Millennium

Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40,000: Dawn of War II

Warhammer 40,000: Dawn of War II – Chaos Rising

Warhammer 40,000: Dawn of War II – Retribution

Warhammer 40,000: Dawn of War III

Warhammer 40,000: Dawn of War – Soulstorm

Eisenhorn: Xenos

Warhammer 40,000: Eternal Crusade

Final Liberation: Warhammer Epic 40,000

Warhammer 40,000: Fire Warrior

Warhammer 40,000: Glory in Death

Gorkamorka (video game)

Warhammer 40,000: Kill Team

Necromunda: Hired Gun

Necromunda: Underhive Wars

Warhammer 40,000: Rites of War

Warhammer 40,000: Space Marine

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Space Crusade

Space Hulk (1993)

Space Hulk (2013)

Space Hulk: Deathwing

Space Hulk: Tactics

Space Hulk: Vengeance of the Blood Angels

Warhammer 40,000: Space Wolf

Warhammer 40,000: Squad Command

Warhammer 40,000: Storm of Vengeance

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr

Warhammer 40,000: Dark Nexus Arena

Warhammer 40,000: Freeblade

Warhammer 40,000: Regicide

Yukarıdaki listelenmiş oyunlar “Warhammer 40,000” ibaresi olmadan alfabetik olarak sıralanmıştır.

Gerçekten piyasada çok fazla Warhammer 40K oyunu bulunuyor. Oyuncular bu kadar çok oyun içerisinden en iyileri hangisidir, hangi Warhammer 40K oyunundan başlamak gerekir bilemiyor. Aşağıda sizler için en iyi Warhammer 40K oyunlarını sıraladık. Bu oyunlardan biri ile Warhammer 40K dünyasına adım atabilirsiniz.

En İyi Warhammer 40K Oyunları

Space Marine (2011)

Dawn of War (2004)

Space Hulk Tactics (2018)

Mechanicus (2018)

Inquisitor - Martyr (2018)

Space Marine

Warhammer 40K külliyatına hakim olmayan oyuncuların bile oynamış olabileceği bir oyun olan Space Marine, en popüler ve en iyi Warhammer 40K oyunlarından bir tanesi. Warhammer markası genellikle PC ile anılan bir marka olmasına rağmen Space Marine konsollara da çıkan bir oyundu. Aksiyon ve TPS türlerinin bir arada olduğu bir oyun olan Space Marine dönemine göre oldukça iyi bir oyundu. Warhammer 40K evrenine ilk kez giriş yapacak oyuncular için de idealdir. Warhammer 40K evreninde geçen iyi bir TPS oyunu arıyorsanız Space Marine en iyi seçim olacaktır.

Dawn of War

Gerçek zamanlı strateji oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Dawn of War, Warhammer 40K külliyatı içerisindeki en önemli oyunlardan bir tanesidir. Üs inşa edip üniteleri yönettiğiniz bu oyun strateji oyunu severlerin rüyalarını süsleyen bir oyundu. Eskimeyen bir yapım olan Dawn of War, bu markanın en gözde eserlerinden bir tanesi.

Space Hulk Tactics

Sıra tabanlı strateji denildiği zaman akıllara şüphesiz ki Warhammer 40K serisi geliyor. Son zamanlarda bu türde çıkmış en iyi oyunlardan bir tanesi de Space Hulk Tactics. Vahşi ve ağır bir oynanışa sahip oyunlardan hoşlanıyorsanız Space Hulk Tactics’e mutlaka bir göz atın.

Mechanicus

Stratejik derinliğe önem veriyorsanız ve sizi gerçekten zorlayacak bir oyun arıyorsanız, halihazırda Warhammer 40K evrenine aşinaysanız Mechanicus’u mutlaka oynamalısınız. Dövüş mekaniklerinin çok başarılı olduğunu ve atmosferinin muhteşem olduğunu belirtmekte de fayda var.

Inquisitor - Martyr

2018 yılı Warhammer 40K hayranları için eşsiz bir yıl olmuş diyebiliriz. Önceki 2 oyun ile beraber aynı yılda çıkan Inquisitor - Martyr daha önce pek alışık olmadığımız bir oynanışa sahip. Diablo’yu andıran bir oynanışa sahip olan Inquisitor - Martyr, izometrik bakış açısına sahip aksiyon ve RPG ile harmanlanmış bir oyun. Diablo, Path of Exile gibi oyunlarla aranız iyiyse muhtemelen bu oyunu da seveceksiniz.

Warhammer 40K evrenine değindiğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizin favori Warhammer 40K oyununuz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.