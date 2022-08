Warhammer 40,000: Dawn of War 3 İncelemesi

Warhammer 40K Dawn of War 3, satışa sunulduğu dönemde çok büyük bir ilgiyle karşı karşıya kalmıştı. Peki, gerçek zamanlı strateji türündeki video oyunu neler sunuyor? Warhammer 40,000: Dawn of War III incelemesi ile merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Son zamanlarda farklı Warhammer 40K oyunlarıyla karşılaşmıştık. Bir hayli köklü ve derin bir fantastik evren olan Warhammer 40K, hikayesel derinlik açısından oyunlar için bir altın madeni. Sonuçta Warhammer 40K evreni içinde geçen farklı türlerde ve farklı senaryolara sahip olan oyunlarla karşılaşıyoruz.

Dawn of War serisi, Warhammer 40K evrenini klasik gerçek zamanlı strateji oyunu - RTS şeklinde ele alan bir oyun serisiydi. Dawn of War serisi haricinde FPS ve TPS türündeki Warhammer 40K aksiyon oyunları da oynamıştık; fakat Warhammer 40K evreni aslında 1987 yılında bir minyatürlü masa savaş oyunu olarak ortaya çıkmıştı.

Warhammer 40K evreni ilk bakışta sahip olduğu derinlik açısından size biraz uzak ve giriş yapması zor bir evren olarak görünebilir. Warhammer 40,000: Dawn of War 3 oynamadan önce böyle bir önyargıya sahip olmanız gayet doğal; incelememizde de bu durumdan bahsedip önyargılarınızın yerinde olup olmadığını anlatacağız.

Warhammer 40K Dawn of War 3 İncelemesi

Warhammer 40000: Dawn of War III incelemesini hazırlamadan önce bütün Warhammer 40K oyunlarını oynamış biri değildim. Bu nedenle Warhammer evreniyle ilgili ileri derecede bilgi sahibi olduğumu da söyleyemem.

Ancak bir gerçek zamanlı strateji oyunu olarak Warhammer 40000: Dawn of War III'ü değerlendirebilir, oyunu Starcraft ve Warcraft gibi bilinmiş ve kabul görmüş strateji oyunlarıyla karşılaştırabilir, oyunu oynamadan önce Warhammer 40K evreni ile ilgili detaylı bilgi sahibi olup olmamanız gerektiğini de söyleyebilirim.

İncelememizde popüler video oyununun grafiklerine, hikayesine ve oynanışına yer vereceğiz. Hazırladığımız yazıya göz atarak söz konusu yapım hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Dawn of War 3 Grafikleri

Yayıncılığını Sega'nın üstlendiği Dawn of War III, 2017 yılının nisan ayında piyasaya sürüldü. Oyun şu anda her ne kadar grafik anlamında yetersiz kalsa da satışa sunulduğu dönemde kaliteli grafiklere sahipti. Dolayısıyla grafikleri 2017 yılına göre kıyaslamak daha mantıklıdır.

Relic Entertainment tarafından geliştirilen oyun, grafiklerin yanı sıra seslendirme konusunda da başarılı bir iş çıkardı. Bu, oynanışı doğrudan etkileyen bir faktör çünkü kötü bir seslendirme, atmosferin başarılı şekilde yansıtılmasına engel olabiliyor.

Dawn of War 3 Hikayesi

Oyunun bir diğer dikkat çeken kısmı ise hikâyesidir. Sürükleyici bir hikâyeye sahip olan yapımda büyük bir savaşa tanık oluyoruz. Savaş sürerken Space Marine grubuna Gabriel Angelos isimli komutan, Ork'lara Warboss Gorgutz ve Eldar grubuna ise Farseer Macha liderlik ediyor.

Oyunun hikâyesi Warboss liderliğindeki devasa bir Ork ordusunun kuşatması altındaki bir dünyada başlıyor. Bilinmeyen bir nedenden ötürü İmparatorluk Donanması'na gezegeni abluka altına alması emredildi. Oyunda düşmanları alt edebilmek için üç farklı grubu da oynayabiliyorsunuz. Peki, bu durum oynanışa nasıl bir etki ediyor? Oyunun oynanış sistemi ne durumda?

Dawn of War 3 Oynanışı

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere oyunda üç farklı grupla da oynayabiliyoruz. Space Marine grubunun Küresel Bombardımanı, Eldar grubunun şiddetli Edritch Fırtınası ve Ork'ların ise Rokks özelliği, düşmanlara karşı savaşırken önemli ölçüde yararı oluyor.

Her bölümde kontrol ettiğimiz grup değişebiliyor. Örneğin The Defense of Varlock Keep isimli bölümde Space Marine grubunu kontrol ediyorsunuz. Destined for Greater Fings bölümünde Ork'ları, Beware False Profits bölümünde ise Eldar grubunu kontrol ediyorsunuz. Bazı bölümlerde üç grubu da kontrol edebildiğinizi belirtelim.

Oyunda bir grup yerine üç farklı grubu kontrol etmek her ne kadar çeşitlilik sağlasa da bu durum oynanılan karakterler ile bağ kurulmasını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Üç grubun her birinde farklı strateji uygulamak zorunda kalınabiliyor. Öte yandan farklı gruplardan ötürü birimler de değişebiliyor.

Sonuç

Savaş atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan Dawn of War III isimli video oyununda sadece üç farklı ırkın yer alması, çoğu oyuncuya göre olumsuz bir durum. Kaliteli grafikleri ile piyasaya sürüldüğü dönemde ilgi ile karşılaşan yapımda birim konusundaki çeşitlilik ise dikkat çekiyor.

Yıllar önce piyasaya sürülen video oyunu sinematik konusunda ise maalesef beklentileri karşılayamıyor. Oyunda Türkçe arayüz ve altyazı desteğinin yer alması ise hikayenin anlaşılabilmesi için büyük bir avantaj. Bu sayede yabancı dil bilmeseniz bile oyunu hikayeyi ve görevleri anlayarak oynayabilirsiniz.

Eğer gerçek zamanlı strateji türünü seviyorsanız ve Warhammer 40K serisinin önceki oyunlarını beğendiyseniz Warhammer 40,000: Dawn of War III isimli yapıma göz atabilirsiniz. Oyun şu anda Steam isimli dijital oyun mağazasında 100 TL fiyat etiketi ile satılıyor. Bu fiyat zaman içerisinde artabilir veya azabilir.