Who Is The Killer? Serisi ile büyük bir başarıya imza atan Guts United özellikle birinci oyunu ile geniş kitlelere ulaştı.

Android ve iOS platformunda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Who Is The Killer? Episode I mobil bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Dedektifçilik oyunu olarak adından söz ettiren yapım da oyuncular bir kale de kendilerini kilitli olarak bulacaklar.

7 farklı karakterinde yer alacağı kale de bu karakterlerden bir tanesi katil olarak karşımıza çıkacak. Oyuncular katilin hangi karakter olduğunu araştıracak ve katili bulmaya çalışacaklar. Sherlock Holmes’den esinlenilen ve oldukça zengin bir içerik yapısına sahip olacak olan yapım başarılı grafikleri ve gerilim türündeki içerikleri ile milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

Oynaması ücretsiz olarak iki farklı platformda lansmana çıkan Who Is The Killer? Episode I günümüzde milyonlara hitap ediyor.