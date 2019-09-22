WeAreQiiwi Interactive AB tarafından geliştirilen Wordington: Words & Design ile evleri ve bahçeleri dekore etmeye çalışacağız.

Android ve İOS platformunda tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Wordington: Words & Design kelime oyunları arasında yer alıyor. Oyuncular karşılarına çıkan birbirinden zorlu bulmacaları çözerek eğlenceli anlar geçirmeye çalışacaklar.

Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı yapımda oyunculara farklı harfler verilecek. Oyuncular bu harfler ile anlamlı kelimeler üretecek ve evleri dekore etme hakkı kazanacaklar. İçerik bakımından oldukça tatmin edici olan yapımda oyuncular diledikleri gibi evlerin içini ve bahçelerini dekore edebilecekler.

Yaratıcılık isteyen yapımda oyuncular farklı nesneleri de seçebileceğiz.

Hem Android hem de İOS platformunda 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden yapım Wordington: Words & Design ücretsiz oynanmaya devam ediyor.