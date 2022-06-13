İngilizce Kelime Ezberlemenizi Kolaylaştıracak 7 Mobil Uygulama

Gündelik yoğun tempo içerisinde yabancı dilinizi geliştirmemize yardımcı olan birçok mobil uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde evde, yolda veya ufak bir zaman aralığı yakaladığımız herhangi bir yerde dil bilgisi pratikleri yapabiliyor ve yeni kelimeler öğrenebiliyoruz. Bu içerikte İngilizce kelime ezberleme konusunda size yardımcı olacak en iyi mobil uygulamalar hakkında bilgi vereceğiz.

En Kolay İngilizce Kelime Nasıl Ezberlenir?

İngilizce kelime ezberleme konusundaki en etkili yöntemlerden de kısaca bahsedelim. İngilizce gazete, kitap, dergi gibi kaynaklardan okumalar yapmak kelime dağarcığınızı geliştirecek yollardan biridir. Bunları okurken bilmediğiniz ve ilginizi çeken kelimeleri sözlükten arayarak öğrenebilirsiniz. Ayrıca öğrendiklerinizi not alarak bunu pekiştirebilirsiniz.

Öğrendiğiniz yeni kelimeleri cümle içinde kullanmaya çalışın. Bu pratiği kazandığınızda, öğrendiğiniz kelimeler hafızanıza daha iyi kazınır ve unutmanız zorlaşır. Bunların dışında İngilizce içerikleri takip edebilirsiniz. İngilizce kelime ezberleminizi kolaylaştırmak için hazırlanmış online araçlardan da faydalanabilirsiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek İçin En İyi Mobil Uygulamalar

WordBit İngilizce

Wordly

WordUp - Learn English Words

İngilizce Öğren: 6000 Temel Kelime

Tureng Kelime Defteri

Duolingo

GRE Vocabulary Builder

WordBit İngilizce

Günlük kullanımda cep telefonunuzun kilit ekranından İngilizce kelime ezberlemenizi kolaylaştıran uygulamalardan biri olan WordBit uygulamasının kullanımı oldukça kolay. Öğrendiğiniz kelimeleri pekiştirmek için daha sonra tekrar karşınıza çıkarır, favori kelimeler belirlemenizi sağlar. Ayrıca sesli telaffuz özelliği de bulunuyor.

Wordly

İnternetsiz ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz pratik İngilizce kelime öğrenme uygulamalarından biri de Wordly. Öğrendiğiniz kelimeleri cümle içinde kullanmanızı sağlayan uygulama, gün içinde size hatırlatmalar yapıyor ve konuşarak kelime ezberlemenize olanak tanıyor. Belli hafıza teknikleri kullanılarak hazırlanan pratikler sayesinde İngilizce kelimeleri günlük kullanımlarına göre öğrenebilirsiniz.

WordUp - Learn English Words

Öğrendiğiniz kelimelerin takibini yapan WordUp uygulaması, ezberlemekte güçlük çektiğiniz kelimeleri hafızasında tutup farklı zamanlarda tekrar çıkarıyor. İngilizce haricinde birçok yabancı dili de desteleyen uygulamayı Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz indirip kullanabilirsiniz.

İngilizce Öğren: 6000 Temel Kelime

İngilizce Öğren: 6000 Temel Kelime ile görsel araçlardan faydalanarak hızlı ve etkili bir şekilde İngilizce kelimeleri ezberleyebilirsiniz. Görsel Bellek yöntemini kullanarak hazırlanmış görsel kelime kartları, farklı seviye ve kategorilere ayrılmış olarak kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca uygulamada eğlenceli oyunlar ve testler de yer alıyor.

Tureng Kelime Defteri

İngilizce kelime pratiği yapmanız için en iyi uygulamalardan biri de Tureng Kelime Defteri. Gün içerisinde karşılaştığınız ve anlamını bilmediğiniz İngilizce kelimeleri taratarak anında öğrenmenize olanak tanıyan bu uygulama sayesinde, farklı bir uygulamadan istediğiniz kelimeleri seçip "Tureng'de Ara" seçeneğine dokunarak anlamlarını kolayca öğrenebilirsiniz.

Duolingo

En popüler İngilizce kelime öğrenme uygulamaları arasında yer alan Duolingo, zengin arayüzüyle kelime ezberleme ve dil öğrenme konusunda kendinizi geliştirmenize yardımcı oluyor. Yazılı, sesli ve görsel öğeler kullanarak konuşma ve dinleme becerilerinizi test ediyor. Seviye atladıkça yeni kategorilerle karşılaşıyorsunuz.

GRE Vocabulary Builder

1200'den fazla kelime içeren GRE Vocabulary ile eğlenceli ve pratik bir şekilde İngilizce kelime bilginizi genişletebilirsiniz. Kelimeler seçtiğiniz veya pratik yaptıkça ilerlediğiniz seviyelere göre değişiyor. Kendi seviyenize uygun kelime kartlarıyla günlük ezberlemeler yapabilir, ücretsiz testlerle kelime bilginizi test edebilirsiniz. Uygulamayı Google Play ve App Store üzerinden indirebilirsiniz.