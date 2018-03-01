Yolcular için Gümrük Rehberi uygulamasını iOS cihazlarınıza yükleyerek, gümrükten geçirebileceğiniz eşya limitlerine ulaşabilirsiniz.

Türkiye’ye giriş veya çıkış yaparken yanınızda çeşitli ürünler ve eşyalar götürmek isteyebilirsiniz. Yurt dışında uzun süre kalacaksanız orada bulunmayan gıdaları, yurt dışından geliyorsanız ucuza aldığınız ürünleri getirmek istemeniz gayet normal bir durum. İşte bu gibi durumlarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan limitlere takılmamanız gerekiyor. Sıvı ürünler, tütün ve tütün mamulleri, araçlar ve diğer ürünler gibi kategorilerde hangi üründen ne kadar getirip götürebileceğinizi sizlere sunan uygulama, özellikle gezginler için faydalı bir kaynak olacaktır diye düşünüyorum.

Beraberinizde taşıdığınız eşyaları uygulamada sunulan kategorilerden seçerek sepetinize atabileceğiniz Yolcular için Gümrük Rehberi uygulamasında, tüm eşyaların toplamı belirlenen limitleri aşmıyorsa yeşil hattan geçebileceğinizi, limitleri aşıyorsa kırmızı hattan geçmeniz gerektiğini sizlere bildiriyor. Eğer siz de gümrükte uygulanan mevzuat hükümlerine göre yanınızda taşıyabileceğiniz ürünleri görmek istiyorsanız, Yolcular için Gümrük Rehberi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.