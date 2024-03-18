Aliexpress Vergi Hesaplama Nasıl Yapılır? (2024)

Dünyanın popüler e-ticaret firmaları arasında yer alan Aliexpress’te alışveriş yaparken hiç ne kadar vergi ödediğinizi düşündünüz mü?

Aliexpress üzerinden satın alınan tüm ürünlerden gümrük vergisi alınıyor. Bu sebeple alışveriş yapmadan önce toplamda ne kadar vergi ödeyeceğinizi öğrenebilirsiniz. İşte Aliexpress vergi hesaplama yöntemleri!

Aliexpress Vergi Hesaplama Yöntemi

Aliexpress’te alışveriş yapacaklar güncel olarak şu vergi türleri ve tutarlarını ödemelidir;

Gümrük Vergisi- %30

Özel Tüketim Vergisi- Ürün bedeliyle gümrük vergisinin %20’si

Gümrük sunum ücreti-22 TL

Damla Pulu Vergisi- 2,20 TL

Aliexpress’ten alışveriş yapmadan önce mutlaka yukarıdaki noktaları inceleyip ona göre vergiyi hesaplayabilirsiniz. Yalnız yapılacak alışverişlerin 30 kg’ı geçmemesine çok dikkat edilmelidir. Satın alınan ürünler, 30 kg’ı geçiyorsa gümrük ticari kanunlarına tabii olur. 30 kg’ı geçen ürünler hesaplanırken ek olarak %48 gümrük vergisi de uygulanıyor.

Bu durumu örneklendirmek adına Aliexpress’ten 100 TL’lik ürün aldığınızı varsayalım. Bunun sonucunda ortaya şöyle bir tablo çıkacak;

Damga Pulu Vergisi- 2,20 TL

Çin menşeili ürünlerde %30 gümrük vergisi-30 TL

Özel Tüketim Vergisi(130 TL’nin %20’si alınır- 26 TL

Gümrük sunum ücreti-22 TL

Aliexpress vergi hesaplama tablosu doğrultusunda 150 euro’nun altındaki alışverişlerde farklı bir vergi ortaya çıkıyor. Satın alınan 100 TL’lik AB dışı menşeili ürünlerin vergisi, 80,2 TL’dir. Kişi 100 TL’lik ürün satın aldığında vergilerde dahil toplamda 180,2 TL ödemelidir.

Aliexpress’te ÖTV Muaf Olan Ürünler Nelerdir?

ÖTV, standart ürünlerde geçerlidir. ÖTV oranı, %20 şeklinde belirlenmiştir. ÖTV’den basılı yayın, ham kürkler muaf tutulur. Aliexpress’te ÖTV muaf olan diğer ürünlerse şunlardır;

Canlı hayvanların kürkü ve taklit kürkler-%25

Dinleme cihazları, projektörler, gösterme cihazları, DVD, monitörler, ses kayıt ve video kayıt grubuna giren ürünler- %7

Mikrofon, drone, kulaklık, hoparlör vb. elektronik cihazlar: %20

Aliexpress’ten alınan bazı ürünler Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre gümrüğe takılıyor. Bu ürünler şöyle ifade edilebilir;

Kumar makineleri

İlaç

Tarihi eser niteliği taşıyan ürünler

Tütün, içki vb. maddeler

SIM kart

Kur-anı Kerim

Patlayıcı kimyasal maddeler

Canlı hayvanlar

Aliexpress Vergisi Nereye Ödenir?

Aliexpress’ten satın alınan ürünler, PTT tarafından dağıtılıyor. Bundan dolayı yurt dışı alışverişlerin sonucunda ortaya çıkan vergi tutarı, PTT’ ye ödenebilir. Ancak satın alınan ürünlerin gümrüğe takılıp takılmadığını öğrenmek için PTT kargo takip sayfasına mutlaka giriş yapınız.

Aliexpress vergisi ile ilgili aşağıda sıralayacağımız koşulları da mutlaka bilmelisiniz:

Avrupa’nın dışından fiyatı 150 Euro’ya kadar olan ürün satın alındığında ödenecek vergi tutarı, %30’dur.

Avrupa’dan maksimum 150 Euro’ya kadar olan bir ürün satın alınırsa vergi tutarı, %18’dir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekli (IV) liste içerisindeki bir ürün satın alındığında %20 ek vergi ödemesi yapılır.

Aliexpress vergi koşullarına göre satın alınacak ürün miktarı, vergi oranına etki yapıyor. Ticari amaç taşımayan az miktarda alınacak 150 Euro altı ürünlerde vergiden muaf olabilirsiniz.