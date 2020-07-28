Akıllı Telefonlardaki Vergi Oranı: Ne Kadar Vergi Alınıyor?

Ülkemizde sürekli yükselen akıllı telefon fiyatları ile birlikte pek çok kişi bu yükselişin ardındaki nedenleri sorgulamaya başladı. Bunların içerisinde artan döviz kuru ile birlikte yüksek vergi oranları yer alıyor. Peki bir akıllı telefon satın aldığınızda ödediğiniz miktarın ne kadarı vergi? İşte akıllı telefonlardaki vergi oranı ve bazı örneklendirmeler!

Akıllı Telefonlarda Hangi Vergiler Alınıyor?

Mevcut durumda ülkemizdeki akıllı telefonlardan dört adet vergi alınıyor. Peki bu vergiler hangileri ve nasıl hesaplanıyor?

1- Kültür Bakanlığı Payı: Ülkemize giriş yapan her akıllı telefonda vergisiz fiyat üzerinden yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Örneğin 1,000 TL giriş fiyatı olan bir akıllı telefonda 10 TL Kültür Bakanlığı Payı alınmış oluyor.

2- TRT Bandrolü: Buna ek olarak yine ülkemize giriş yapmış olan her akıllı telefondan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 oranında TRT Bandrolü vergilendirmesi yapılıyor. Yine 1,000 TL giriş fiyatı olan bir akıllı telefonda 100 TL TRT Bandrolü ücretlendirmesi yapılıyor.

3- ÖTV: ÖTV hesaplanırken cihazın giriş fiyatına Kültür Bakanlığı Payı ve TRT Bandrolü dahil ediliyor. Yani 1,000 TL giriş fiyatı olan bir cihazın ÖTV matrahı ilk iki payın da toplamı olarak 1,110 TL olarak hesaplanıyor. Bu matrahın göz önünde tutulmasına ek olarak 640 TL altı cihazlarda yüzde 25, 1,500 TL altı cihazlarda yüzde 40 ve 1,500 TL üstü cihazlarda yüzde 50 oranında ÖTV alınıyor.

4- KDV: KDV'nin hesaplanması sırasında da Kültür Bakanlığı Payı'nın ve TRT Bandrolü'nün dahil edildiği ÖTV'li ücretten işlem yapılıyor. Kısaca özetlemek gerekirse bir üstteki örnekte ÖTV matrahı 1,110 TL olarak hesaplanan cihazın ÖTV dahil fiyatı 1,555 TL yapıyor. KDV hesaplaması sırasında cihazın değeri 1,555 TL üzerinden göz önüne alınıyor ve bu ücrete yüzde 18 oranında KDV ekleniyor.

500 TL'lik Akıllı Telefonlardaki Vergi Oranı

Hemen aşağıdaki tablodan ülkemize 500 TL vergisiz fiyatla girmiş olan bir akıllı telefonun bayi karı ve distribütör karı hariç olmak üzere satış fiyatını ve bu satış fiyatındaki toplam vergi miktarını görebilirsiniz.

Vergisiz Fiyat 500 TL Kültür Bakanlığı Payı (%1) 5 TL TRT Bandrolü (%10) 50 TL ÖTV Matrahı 555 TL ÖTV (%25) 138 TL KDV Matrahı 693 TL KDV (%18) 125 TL Distribütör ve Bayi Karı Hariç Satış Fiyatı 818 TL Toplam Vergi Tutarı 318 TL

Yani ülkemize 500 TL fiyatla giren bir akıllı telefonun distribütör karı ve bayi karı hariç satış fiyatı 818 TL oluyor. Bu fiyatın 318 TL tutarındaki kısmı ise vergilerden oluşuyor.

1,000 TL'lik Akıllı Telefonlardaki Vergi Oranı

Hemen aşağıdaki tablodan ülkemize 1,000 TL vergisiz fiyatla girmiş olan bir akıllı telefonun bayi karı ve distribütör karı hariç olmak üzere satış fiyatını ve bu satış fiyatındaki toplam vergi miktarını görebilirsiniz.

Vergisiz Fiyat 1,000 TL Kültür Bakanlığı Payı (%1) 10 TL TRT Bandrolü (%10) 100 TL ÖTV Matrahı 1,110 TL ÖTV (%40) 444 TL KDV Matrahı 1,554 TL KDV (%18) 280 TL Distribütör ve Bayi Karı Hariç Satış Fiyatı 1,834 TL Toplam Vergi Tutarı 834 TL

Yani ülkemize 1,000 TL fiyatla giren bir akıllı telefonun distribütör karı ve bayi karı hariç satış fiyatı 1,834 TL oluyor. Bu fiyatın 834 TL tutarındaki kısmı ise vergilerden oluşuyor.

2,000 TL'lik Akıllı Telefonlardaki Vergi Oranı

Hemen aşağıdaki tablodan ülkemize 2,000 TL vergisiz fiyatla girmiş olan bir akıllı telefonun bayi karı ve distribütör karı hariç olmak üzere satış fiyatını ve bu satış fiyatındaki toplam vergi miktarını görebilirsiniz.

Vergisiz Fiyat 2,000 TL Kültür Bakanlığı Payı (%1) 20 TL TRT Bandrolü (%10) 200 TL ÖTV Matrahı 2,220 TL ÖTV (%50) 1,110 TL KDV Matrahı 3,330 TL KDV (%18) 600 TL Distribütör ve Bayi Karı Hariç Satış Fiyatı 3,930 TL Toplam Vergi Tutarı 1,930 TL

Yani ülkemize 2,000 TL fiyatla giren bir akıllı telefonun distribütör karı ve bayi karı hariç satış fiyatı 3,930 TL oluyor. Bu fiyatın 1,930 TL tutarındaki kısmı ise vergilerden oluşuyor.

5,000 TL'lik Akıllı Telefonlardaki Vergi Oranı

Hemen aşağıdaki tablodan ülkemize 2,000 TL vergisiz fiyatla girmiş olan bir akıllı telefonun bayi karı ve distribütör karı hariç olmak üzere satış fiyatını ve bu satış fiyatındaki toplam vergi miktarını görebilirsiniz.

Vergisiz Fiyat 5,000 TL Kültür Bakanlığı Payı (%1) 50 TL TRT Bandrolü (%10) 500 TL ÖTV Matrahı 5,550 TL ÖTV (%50) 2,775 TL KDV Matrahı 8,325 TL KDV (%18) 1,500 TL Distribütör ve Bayi Karı Hariç Satış Fiyatı 9,825 TL Toplam Vergi Tutarı 4,825 TL

Yani ülkemize 5,000 TL fiyatla giren bir akıllı telefonun distribütör karı ve bayi karı hariç satış fiyatı 9,825 TL oluyor. Bu fiyatın 4,825 TL tutarındaki kısmı ise vergilerden oluşuyor.