Kaspersky Safe Kids
iPhone ve iPad İçin Ebeveyn Kontrol Uygulaması
Çocuğunuzu dijital dünyada koruyun.
Kaspersky Safe Kids, çocuğunuzu dijital dünyada koruma altına almanıza yardımcı oluyor. Çocuğunuzun Facebook etkinliklerinden kullanabileceği uygulamalara, girebileceği web sitelerinden bulunduğu yere her şeyin sizin kontrolünüzde olduğu etkili bir ebeveyn kontrol uygulaması.
Kaspersky’nin iPhone ve iPad'de kullanılabilen ebeveyn kontrolü uygulaması Kaspersky Safe Kids’in hem ücretsiz hem de premium sürümü bulunuyor. Ücretsiz sürümü genel olarak kullanım kısıtlamaya dayalı ayarlar sunuyor. Uygunsuz web sitelerine erişimi engelleme, arama motoru için güvenli aramayı etkinleştirme, engellenen ve izin verilen sitelerin listesini özelleştirme, uygulama kullanımında veya web siteye erişimde anlık bildirim gönderilmesi, kullanım süresini ayarlama (kullanım süresi aşıldığında bildirim gönderiliyor) gibi temel seçenekler açık oluyor. Premium sürüme geçerseniz, bu ayarlara ek olarak çocuğunuzun web aktivite ve cihaz kullanımını Kaspersky hesabınızdan izleme, internet aramalarını kategorize etme, çocuğunuzun konumunu harita üzerinden görme, güvenli bölge işaretleme ve takibini yapma, Facebook gönderilerini takip etme şansınız oluyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Kaspersky Lab
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