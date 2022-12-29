Rusya’nın internet ve bilgisayar güvenliği konusunda çözümler sunan şirketi Kaspersky geçtiğimiz günlerde önemli bir araştırmaya imza attı. Kaspersky’nin düzenlediği global çaptaki ankette oyuncuların performans artırmak için hangi ekipmanlara yatırım yaptığı araştırıldı. Biz de yazımızda anketin sonuçlarını detaylı şekilde ele alarak sizlere "oyun influencerları en çok neye yatırım yapıyor" sorusuna cevap vereceğiz.

Oyun Influencerlarının En Çok Yatırım Yaptığı Ekipmanlar

Kaspersky anketine göre oyun influencerları en çok harcamayı performans optimizasyonuna yapıyor. Oyun influencerlarından %41’i performans optimizasyonu için yüksek meblağlarda ekipmanlara yatırım gerçekleştiriyor.

Influencerlerin %53’ü oyun içindeki performanslarının yatırım yaptıkları ekipmanlarla ilgili olduğunu belirtiyor. Influencerların %61’i klavye, fare vb. aksesuarlara para harcıyor. En çok yatırımsa %76 bilgisayar bileşenlerine yapılıyor.

Kaspersky’nin anketinin yanı sıra Fortune Business Insights tarafından yapılan araştırmadaysa; küresel oyun donanım pazarına dair verilere ulaşılmıştır. Bu verilere göre 2022 yılında küresel oyun donanım pazarı tam olarak 3.46 milyar ABD dolarına çıktı. 2027 yılındaysa bu oran 5.23 milyar ABD dolarını bulacak. 2030’lu yıllara gelindiğindeyse; 14.4 milyar ABD dolarına çıkacağına dair veriler paylaşılmıştır.

Influencerlar Neden En Çok Ekipmanlara Yatırım Yapıyor?

Kaspersky’in yaptığı araştırmada ön plandaki influencerlara bazı sorular sorulmuştur. Sorulan sorular sonucunda şu noktalara ulaşılmıştır;

Influencerlar kaliteli ekipmanlara yatırım yaparak oyunlarda performanslarının arttığını belirtiyor.

Influencerların %53’ü başarılı olabilmek için yardımcı ekipmanlara yatırım yapılması gerektiğini vurguluyor.

%43 influencer, yüksek oyun performansı için PC gücüne; %44’üyse klavye ve kulaklı mikrofona yatırım yapıyor.

Kaspersky’nin Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova’ysa konuya dair açıklamada bulunmuştur. Marina Titova, anket sonuçlarını açıklamasında detaylı şekilde ele almıştır. Anket ele alındığında oyun influencerlarının %91’ine göre performans en önemli konular arasında yer alıyor. Araştırmalara göre oyunlarda performansın yükselip yükselmediği bazı faktörlere bağlı. Bundan dolayı oyun influencerları oyunları kazanmak için karşılarına çıkan tüm fırsatları değerlendirmeye çalışıyor.

Oyun influencerlarının en çok harcadığı ekipmanlara yönelik sizler için bir yazı hazırladık. Dilerseniz Influencer Nedir? Ne Demek? Nasıl Olunur? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.