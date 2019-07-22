Çocuklar İçin En İyi 6 YouTube Alternatifi

Çocuğunuza bir akıllı telefon veya tablet verdiğiniz zaman, onu çok geçmeden Peppa Pig videolarını izlerken bulacaksınızdır. YouTube’un sıralı video oynatma özelliği ile çocuğunuzun istenmeyen videolara ulaşabileceğini biliyor muydunuz? YouTube, çocuklarınız için pek güvenilir gibi durmuyor.

Bu yazıda, çocuklar için Android ve iOS cihazlara yüklenebilecek en iyi 6 YouTube alternatifini öğreneceksiniz.

Çizgi filmlerin temel amacı çoğu zaman eğlendirmektir. Çocuklarınızın eğlenirken öğrenmelerini istiyor ve sadece çizgi film izleyerek boşu boşuna vakit öldürmelerini istemiyorsanız, onları Jellies’i kullanmaya teşvik edebilirsiniz. Jellies iOS için kullanılabilir ancak Android cihazlarda da kullanılması için Amazon App Store’u kullanmanız gerekir.

Jellies’ın ekibi, çocuğunuzu zararlı içeriklerden korumak için çok sayıda moderatöre sahiptir ve çocuklarınızın istenmeyen içeriklerle baş başa kalmaması için her videoyu incelerler.

Çocuğunuzun ne izleyeceği konusunda kontrol sahibi olmayı isterseniz, çocuğunuzun izleyebileceği videoları sınırlamak için bir oynatma listesi oluşturabilirsiniz.

Jellies’ı deneyimlemek için 30 günlük deneme versiyonunu kullanabilirsiniz. Daha sonrasında, uygulamadan memnun kalırsanız 4.99$ aylık ücret ile uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Nick Jr. çocuklar için eğlence kanalıdır. Çocukların Paw Patrol gibi çizgi filmleri güven içinde izlemelerini sağlar. Uygulama hem iOS hem de Android cihazlar için tamamen ücretsizdir.

Uygulama sadece video içeriklerle de sınırlı değildir. Çocukların zevk alabilecekleri çocuk dostu oyunlar ve müzikler de vardır.

Pek alışagelmiş bir isim olmayan kiddZtube, küçük çocukların videoların keyfini çıkarmasını güvenli hale getiren bir başka uygulamadır. Uygulama daha çok okul öncesi çocuklara yöneliktir.

Gösterilen videoların tamamı YouTube’dan seçilmiştir. Uygulamanın arkasındaki ekip, videoları tek tek inceler ve çocuklar için ne kadar uygun olduğunu kontrol eder.

Çocuklar için bir diğer güçlü YouTube alternatifi, abonelik tabanlı bir video yayın hizmeti olan Kidoodle.TV'dir. Videolar, sizin gibi ebeveynler tarafından denetlenmektedir.

Uygulamayı açtığınızda, görmek istediğiniz videoların yaş aralığını, sıfırdan on iki yıla kadar seçebilir veya videoların tamamını görebilmek için “her yaştan” seçeneğine basabilirsiniz. Bir hesaba ihtiyacınız yoktur ancak kaydolursanız ebeveyn denetim özelliğine sahip olabilirsiniz. Kullanımı izleyebilir, belirli videoları izlenemez hale getirebilir ve kullanım süresini isteğinize göre kısıtlayabilirsiniz.

5. YouTube Kids

YouTube Kids, en iyi YouTube alternatiflerindendir. Çocuklarınızın YouTube bağımlılığını aşmasını sağlayamıyorsanız, görebileceklerini sınırlamak daha iyi bir seçenek olacaktır. Android ve iOS için uyumlu olan YouTube Kids, bunu yapmanızda size yardımcı olur ve kullanımı tamamen ücretsizdir.

6. Netflix

Netflix aboneliğiniz varsa Netflix’in çocuklar için özel olarak oluşturduğu platformu da kullanabilirsiniz. Netflix’in, her yaştan çocuğu hedef alan TV şovları ve filmleri içeren bir platformu vardır.