İşte Online Arkadaşlık Hakkındaki Acı Gerçekler

Sosyal medya, hayatımızdaki diğer her şey gibi ilişki şeklimizi de baştan aşağı değiştirdi. Eskiden selam verebilmek için beklenen günlerin, mektupla başlayan aşkların yerini artık ‘sosyal medya aşkları’ aldı. Öyle ki, artık ilk görüşte aşk değil ilk sohbette aşk makbule geçiyor. Tam bu noktada Kaspersky Lab'ın son araştırması, “O bir kişiyi” online ortamda arayan insanların hayal kırıklığına uğramış olabileceğini gösteriyor. Hadi gelin bu ilginç araştırmanın sonuçlarına hep birlikte göz atalım.

Hayaller hayatlar… Sosyal medyadaki fotoğrafında Tanrı’nın lütfu gibi çıkan o kişiyle görüştüğünde hayal kırıklığına uğrarsın ya, işte internetin sana yaptığı en büyük illüzyon odur. Bir de o yalancılar yok mu, kendini olduğundan farklı gösteren… Ama ben mutluluğu sosyal medyada arıyorum diyorsan, zaten bunlara karşı bağışıklığın olması gerekiyor.

Örneğin; aşağıdaki görsel, insanların online ilişki yaşamak için uydurduğu yalanları gözler önüne seriyor. En çok kullanılan üç yalanın yaş, fotoğraf ve medeni durum olması pek de şaşırtıcı değil şahsen.

Gerçek hayatta bile zor bulduğumuz aşkı, sosyal medya aracılığıyla bulabilir miyiz pek emin değilim, ancak işin uzmanları artık hem evlenme hem de boşanma durumlarında sosyal medyanın hayatımıza etki ettiğini söylüyor.

Kaspersky Lab yaptığı araştırmada, Tinder, Bumble, OK Cupid, Badoo ve benzeri online arkadaşlık platformlarında ruh eşlerini arayanların azınlıkta olduğunu, sadece yüzde 9’luk kesimin evlenmek için online arkadaşlık platformlarını kullandığını ortaya koydu. Kullanıcıların yüzde 62’sinin online arkadaşlık servislerini eğlence için kullandıklarını gösteren rapora göre, sadece cinsel ilişki için bu uygulamaları kullananların oranı ise yüzde 13.

Eskiler bilir, MSN ve ICQ karşıdaki insana yürümede kullanılan en kısa patikaydı. Şimdi ise onlarca uygulama bulunuyor. Çokluğun olduğu yerde bin türlü dalavere de oluyor tabii.

Online arkadaşlık dünyasının yanlış bilgilerle dolu olması, gerçek aşkı bu platformlar üzerinden arayanlar için problem yaratıyor. Kasperksy Lab’ın araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 62’si online arkadaşlık servislerini kullanırken sahte bilgilerle kendini olduğundan daha iyi göstermeye çalışırken, yine sahte bilgiler kullanarak partnerlerini online ortamda “aldatırken” yakalamaya çalışıyorlar. Baya sağlam taktik yalnız, söylemeden geçemeyeceğim.

Bununla birlikte, online arkadaşlık servislerini kullananların yüzde 24’ü, online buluştukları kişilerin sahte fotoğraflar kullandığını söylüyor. Amaca giden her yol mübahtır politikası burada da geçerliliğini korumakta.

İlişki beklentileri konusunda dürüst davranmayan kullanıcıların oranı yüzde 13 iken, katılımcıların yüzde 12’si ilişki durumları hakkında sahte bilgi veriyorlarmış. İşin ilginç kısmı ise, sahte bilgiyle karşılaşan “sahte bilgi verenler”, dürüst kişilere oranla daha fazla hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ediyorlarmış. Bu ne yaman çelişki anlamadım.

Kaspersky Lab, dünyanın dört bir yanındaki insanların, sahte bilgilerle kandırılmalarının yanı sıra, kişisel güvenlik tehditleriyle de karşı karşıya kaldığını da ortaya koydu. Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 8’i karşılaştıkları dolandırıcıların tehdit veya zararlı yazılım ve bağlantıları cihazlarına gönderme yoluyla, kişisel ve finansal bilgilerini almaya çalıştıklarını ifade ediyorlar. Bu kişilerin pek de aşk peşinde koşmadıkları bir gerçek.

Tehditlerle karşılaşma oranlarına bakıldığında, sahte bilgi paylaşımı yapan kullanıcıların güvenliklerini çok daha fazla riske ettikleri görülüyor. Bu kullanıcı grubunun yüzde 11’nin cihazları, sahte bilgi paylaşanların yüzde 2’sine kıyasla, online arkadaşlık servisleri üzerinden kötü amaçlı yazılım, casus yazılım ve fidye yazılımı saldırılarına maruz kalıyor. Yahu insanların aşklarından ne istiyorsunuz? Hackerlardan burada da rahat yok ne yazık ki.

Kaspersky Lab, bu noktada kullanıcıların online ilişki yaşarken kendilerini, dolandırıcılardan ve kötü niyetli kişilerden korumalarına yardımcı olmak için derin tehdit istihbaratı ve güvenlik uzmanlığına dayanan bir dizi güvenlik çözümü sunuyor. Kaspersky Free ile temel kötü amaçlı yazılım korumasına ücretsiz olarak sahip olabilir veya dijital dünyanın her alanında daha kapsamlı bir korumaya ihtiyaç duyuyorsanız Kaspersky Internet Security içerisinde yer alan gelişmiş özellikleri deneyebilirsiniz.

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