İnternete bağlandığınız her an güvende olun.

Kaspersky Secure Connection, Windows PC kullanıcısı olarak güvenle indirip kullanabileceğiniz VPN programı. Bir ay boyunca ücretsiz olarak kullanabileceğiniz VPN servisi, sadece engelli sitelere giriş yapmanızı kolaylaştırmıyor; aynı zamanda çevrimiçi gizliliğinizi, verilerinizi, mesajlarınızı koruyor.

Günümüzde hemen her kullanıcının bilgisayarında ve mobil cihazında yüklü olan VPN programları, engellenen sosyal ağlara giriş yapmayı kolaylaştırıyor, ülkemizde hizmet vermeyen servisleri kullanmamıza izin veriyor, herkesin kullanımına açık WiFi noktalarında güvenle gezinti yapmamızı sağlıyor, hacker’ların verilerimize erişmesini zorlaştırıyor, IP adresimizi saklayarak internette gezinmemize imkan veriyor.

Özellikle ülkemizde vazgeçilmez programlar arasında olan VPN servislerinin güvenilir olanlarını bulmak zor. Kaspersky Secure Connection, Windows bilgisayarınıza güvenle indirip bağlanabileceğiniz VPN programlarından biri. Ücretsiz 1 aylık deneme süresi boyunca günlük 200MB veri kullanımına izin veriyor, VPN sunucu konumu seçimini otomatik olarak yapıyor ve tek bir PC’de kullanabiliyorsunuz. Aylık 14,99 TL ödemeniz durumunda sınırsız veri, dilediğiniz ülkeden bağlanma, 5 cihaza kadar yükleme kısacası tüm sınırlamaları kaldırmış oluyorsunuz.

Kaspersky Secure Connection Özellikleri: