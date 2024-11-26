Google Chrome için En İyi 12 Güvenlik Uzantısı

Google Chrome’da güvenlik amacıyla kullanabileceğiniz pek çok eklenti mevcut ancak bunlardan bazıları gerçekten güvenilirken bazıları beklediğiniz performansı sergileyemiyor. Peki, en iyi güvenlik uzantıları hangileri?

Bu rehberde Google Chrome'da kullanılabilecek en iyi güvenlik eklentileri sıraladık. Eğer web tarayıcısında güvenliği üst düzeye çıkarmak istiyorsanız rehberimizde yer alan uzantılara göz atabilirsiniz.

En İyi Google Chrome Güvenlik Uzantıları

Ghostery

Privacy Badger

HTTPS Everywhere

Avast Online Security

NoScript

Click & Clean

ClearURLs

AdGuard

NetCraft

Microsoft Defender

TeamPassword

CanvasBlocker

Google Chrome için en iyi güvenlik eklentisi önerileri listesinde yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Ghostery

Otomatik izleyicileri engellemek anlamında en başarılı sayılan uzantılardan birisi Ghostery olarak değerlendiriliyor. Ghrome Web Mağazası’ndan kolayca indirip engelleme ayarlarını özelleştirebileceğiniz bu uygulama, internet deneyiminizi gizli bir şekilde izleyen üçüncü kişilerin tespit edilmesine yardımcı oluyor.

Privacy Badger

Tıpkı Ghostery gibi izleyicilerin algılanmasını sağlayan ve gerekli kontrolleri yapabileceğiniz bir diğer güvenlik uzantısı da Privacy Badger. Mağazadan indirip tarayıcınıza yükledikten sonra bu uzantının özelliklerinden kolayca yararlanabilirsiniz.

HTTPS Everywhere

http sitelerini https’e dönüştürerek çalıştıran bu uygulama daha güvenli bir bağlantıya sahip olmanızı sağlıyor. İşlemlerinizde şifreleme sistemini aktifleştirerek daha güvenli ve özel bir internet deneyimi sunuyor.

Avast Online Security

Gezdiğiniz web sitelerinin güvenilir olup olmadığını anlamak için kullanabileceğiniz uzantılardan birisi Avast. Bu uzantı, kötü amaçlı sitelerin engellenmesine yardımcı oluyor. Ek olarak çeşitli güvenlik değerlendirmeleri yapıyor.

NoScript

Kullanıcı gizliliğini korumayı ve Java tabanlı eklentilerin güvenilirliğini kontrol etmeyi hedefleyen bir uzantı. NoScript ile JavaScript, Java vb. uygulamaların neden olabileceği tehditleri önlüyor.

Click & Clean

Uzantıyı Chrome Web Mağaası’ndan indirdikten sonra ilgilil butona tıkladığınızda bu uzantı tarama verilerini temizliyor. Önbellekte yer kaplayan gereksiz öğeler ve çerezler bu uzantı sayesinde ortadan kaldırılabiliyor.

ClearURLs

Adından da anlaşılacağı üzere URLler’den gelen izleme parametrelerini temizlemek için kullanılan bir araç. Aynı zamanda internette güvenlik ve gizliliği sağlamak amacıyla tercih ediliyor.

AdGuard

İnternet deneyiminizi kesintiye uğratan reklamları ortadan kaldırmak için kullanılan bir Chrome güvenlik uzantısı. Bu uzantı karşınıza çıkan reklamları ve uygunsuz içerikleri engelliyor. Böylece daha güvenli ve kesintisiz bir internet deneyimi vadediyor.

NetCraft

İnternet sitelerinde gezinirken şüpheli bir bağlantıya tıkladığınızda uyarı veren bu eklenti siber güvenlik sağlamak için tercih ediliyor. Kimlik avı tehditlerini ortadan kaldırarak internette güvenli siteleri tercih etmenize yardımcı oluyor.

Microsoft Defender

Chrome’da gezinirken arka planda çalışan bu eklenti sayesinde kötü amaçlı yazılımlardan korunma imkânınız var. Kimlik avı uygulamalarını tespit eden, şüpheli ve tehdit oluşturabilecek indirmeleri engelleyen bu yazılım internetten indireceğiniz uygulamaları ve dosyaları seçerken imdadınıza koşuyor.

TeamPassword

Kurumsal kullanıcılar için özel olarak tasarlanan bu araç BT yöneticileri tarafından tercih ediliyor. Proje oluşturma, farklı hesapları yönetme ve yeni kullanıcılar ekleme imkânı sunan uzantı aynı zamanda izinleri ayarlamanıza imkân tanıyor.

Projelerde hangi bilgilere kimlerin erişebileceğini seçmenizi sağlayan uzantı sayesinde yönettiğiniz hesaplar için özel parolalar oluşturabilir, erişim izinlerini bizzat yönetebilirsiniz.

CanvasBlocker

CanvasBlocker, "canvas fingerprinting" olarak adlandırılan çevrim içi takip yöntemini engelleyen bir uzantıdır. Dolayısıyla bu uzantı, kullanıcıların gizliliğini koruyor. Chrome Web Mağazası’ndan indirip yükledikten sonra hızlıca kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sizin kullandığınız ve memnun kaldığınız başka Chrome güvenlik uzantıları var mı? Hangi eklentileri ne için kullanıyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın!