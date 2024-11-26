Google Chrome için En İyi 12 Güvenlik Uzantısı
Google Chrome'da kullanılabilecek en iyi 12 güvenlik uzantısı listesi hazırladık. İşte gizliliği ve güvenliği üst seviyeye çıkaran eklentiler!
Google Chrome’da güvenlik amacıyla kullanabileceğiniz pek çok eklenti mevcut ancak bunlardan bazıları gerçekten güvenilirken bazıları beklediğiniz performansı sergileyemiyor. Peki, en iyi güvenlik uzantıları hangileri?
Bu rehberde Google Chrome'da kullanılabilecek en iyi güvenlik eklentileri sıraladık. Eğer web tarayıcısında güvenliği üst düzeye çıkarmak istiyorsanız rehberimizde yer alan uzantılara göz atabilirsiniz.
En İyi Google Chrome Güvenlik Uzantıları
- Ghostery
- Privacy Badger
- HTTPS Everywhere
- Avast Online Security
- NoScript
- Click & Clean
- ClearURLs
- AdGuard
- NetCraft
- Microsoft Defender
- TeamPassword
- CanvasBlocker
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Google Chrome için en iyi güvenlik eklentisi önerileri listesinde yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Ghostery
Otomatik izleyicileri engellemek anlamında en başarılı sayılan uzantılardan birisi Ghostery olarak değerlendiriliyor. Ghrome Web Mağazası’ndan kolayca indirip engelleme ayarlarını özelleştirebileceğiniz bu uygulama, internet deneyiminizi gizli bir şekilde izleyen üçüncü kişilerin tespit edilmesine yardımcı oluyor.
Privacy Badger
Tıpkı Ghostery gibi izleyicilerin algılanmasını sağlayan ve gerekli kontrolleri yapabileceğiniz bir diğer güvenlik uzantısı da Privacy Badger. Mağazadan indirip tarayıcınıza yükledikten sonra bu uzantının özelliklerinden kolayca yararlanabilirsiniz.
HTTPS Everywhere
http sitelerini https’e dönüştürerek çalıştıran bu uygulama daha güvenli bir bağlantıya sahip olmanızı sağlıyor. İşlemlerinizde şifreleme sistemini aktifleştirerek daha güvenli ve özel bir internet deneyimi sunuyor.
Avast Online Security
Gezdiğiniz web sitelerinin güvenilir olup olmadığını anlamak için kullanabileceğiniz uzantılardan birisi Avast. Bu uzantı, kötü amaçlı sitelerin engellenmesine yardımcı oluyor. Ek olarak çeşitli güvenlik değerlendirmeleri yapıyor.
NoScript
Kullanıcı gizliliğini korumayı ve Java tabanlı eklentilerin güvenilirliğini kontrol etmeyi hedefleyen bir uzantı. NoScript ile JavaScript, Java vb. uygulamaların neden olabileceği tehditleri önlüyor.
Click & Clean
Uzantıyı Chrome Web Mağaası’ndan indirdikten sonra ilgilil butona tıkladığınızda bu uzantı tarama verilerini temizliyor. Önbellekte yer kaplayan gereksiz öğeler ve çerezler bu uzantı sayesinde ortadan kaldırılabiliyor.
ClearURLs
Adından da anlaşılacağı üzere URLler’den gelen izleme parametrelerini temizlemek için kullanılan bir araç. Aynı zamanda internette güvenlik ve gizliliği sağlamak amacıyla tercih ediliyor.
AdGuard
İnternet deneyiminizi kesintiye uğratan reklamları ortadan kaldırmak için kullanılan bir Chrome güvenlik uzantısı. Bu uzantı karşınıza çıkan reklamları ve uygunsuz içerikleri engelliyor. Böylece daha güvenli ve kesintisiz bir internet deneyimi vadediyor.
NetCraft
İnternet sitelerinde gezinirken şüpheli bir bağlantıya tıkladığınızda uyarı veren bu eklenti siber güvenlik sağlamak için tercih ediliyor. Kimlik avı tehditlerini ortadan kaldırarak internette güvenli siteleri tercih etmenize yardımcı oluyor.
Microsoft Defender
Chrome’da gezinirken arka planda çalışan bu eklenti sayesinde kötü amaçlı yazılımlardan korunma imkânınız var. Kimlik avı uygulamalarını tespit eden, şüpheli ve tehdit oluşturabilecek indirmeleri engelleyen bu yazılım internetten indireceğiniz uygulamaları ve dosyaları seçerken imdadınıza koşuyor.
TeamPassword
Kurumsal kullanıcılar için özel olarak tasarlanan bu araç BT yöneticileri tarafından tercih ediliyor. Proje oluşturma, farklı hesapları yönetme ve yeni kullanıcılar ekleme imkânı sunan uzantı aynı zamanda izinleri ayarlamanıza imkân tanıyor.
Projelerde hangi bilgilere kimlerin erişebileceğini seçmenizi sağlayan uzantı sayesinde yönettiğiniz hesaplar için özel parolalar oluşturabilir, erişim izinlerini bizzat yönetebilirsiniz.
CanvasBlocker
CanvasBlocker, "canvas fingerprinting" olarak adlandırılan çevrim içi takip yöntemini engelleyen bir uzantıdır. Dolayısıyla bu uzantı, kullanıcıların gizliliğini koruyor. Chrome Web Mağazası’ndan indirip yükledikten sonra hızlıca kullanmaya başlayabilirsiniz.
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Sizin kullandığınız ve memnun kaldığınız başka Chrome güvenlik uzantıları var mı? Hangi eklentileri ne için kullanıyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın!