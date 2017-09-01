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Android İçin En İyi Ücretsiz Ofis Uygulamaları

Android İçin En İyi Ücretsiz Ofis Uygulamaları
Erkan Calp
Erkan Calp

Android telefon ve tabletinizde Microsoft Office dosyalarını düzenlemek, belge yaratmak ve iş arkadaşlarınızla paylaşmak için kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz Ofis uygulamalarını sizler için hazırladığımız özel listede bir araya getirdik.

Özellikle iş kullanıcıları için bir ihtiyaç olan Ofis programlarının mobil platforma uyarlanan sürümleri masaüstündeki temel özellikleri bizlere sunuyor. Bilgisayara ihtiyaç duymadan birkaç basit dokunuşla belge, elektronik tablo, sunumlar hazırlayabiliyorsunuz. İş arkadaşlarınızdan gelen belgeleri de aynı şekilde PC başında olmasanız dahi görüntüleyip düzenleyebiliyorsunuz.

Android işletim sistemli cihazlara özel arayüz sunan en iyi Ofis uygulamalarının tümü aşağıda listelenmekte olup, hızlı – direkt indirme bağlantılarıyla sunulmaktadır.

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AndrOpen Office AndrOpen Office
AndrOpen Office AndrOpen Office, Android için Open Office uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Docs To Go Docs To Go
Docs To Go Microsoft dosyalarıyla entegre olarak çalışan Docs To Go ile tüm belgelerinizi tek bir yerden kontrol edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Google Dokümanlar Google Dokümanlar
Google Dokümanlar Google Dokümanlar üzerindeki tüm belgelerinize Google'ın resmi uygulaması ile Android cihazlarınızdan erişebilir ve düzenleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Google E-Tablolar Google E-Tablolar
Google E-Tablolar Android akıllı telefon ve tabletlerinizden tablolarınızı düzenlemek için kullanabileceğiniz resmi Google E-Tablolar uygulaması. ÜCRETSİZ
Microsoft Excel Microsoft Excel
Microsoft Excel Microsoft Excel, Android tablet kullanıcıları için özel hazırlanmış elektronik tablo uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint uygulaması ile sunumlarınızı Android cihazınızda görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Microsoft Word Microsoft Word
Microsoft Word Microsoft Word, Android tablet ve telefonlar için tasarlanmış sözcük işlem uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
OfficeSuite 7 OfficeSuite 7
OfficeSuite 7 Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz ofis uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Polaris Office Polaris Office
Polaris Office Polaris Office, Android telefon ve tabletleriniz üzerinde döküman, tablo, sunum ve PDF dosyalarını açıp düzenleyebileceğiniz ücretsiz bir Android ofis uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
WPS Office WPS Office
WPS Office Android akıllı telefon ve tabletleriniz için hazırlanan ücretsiz WPS Office uygulaması ile tüm ofis işlerinizi mobil cihazınızdan gerçekleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ

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