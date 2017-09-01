Android İçin En İyi Ücretsiz Ofis Uygulamaları

Android telefon ve tabletinizde Microsoft Office dosyalarını düzenlemek, belge yaratmak ve iş arkadaşlarınızla paylaşmak için kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz Ofis uygulamalarını sizler için hazırladığımız özel listede bir araya getirdik.

Özellikle iş kullanıcıları için bir ihtiyaç olan Ofis programlarının mobil platforma uyarlanan sürümleri masaüstündeki temel özellikleri bizlere sunuyor. Bilgisayara ihtiyaç duymadan birkaç basit dokunuşla belge, elektronik tablo, sunumlar hazırlayabiliyorsunuz. İş arkadaşlarınızdan gelen belgeleri de aynı şekilde PC başında olmasanız dahi görüntüleyip düzenleyebiliyorsunuz.

Android işletim sistemli cihazlara özel arayüz sunan en iyi Ofis uygulamalarının tümü aşağıda listelenmekte olup, hızlı – direkt indirme bağlantılarıyla sunulmaktadır.