Google E-Tablolar
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,169
- DOSYA BOYUTU 62 MB
- Üretici Google
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Google E-Tablolar, Android cihazlarınızda tablolarınızı düzenlemek için kullanabileceğiniz resmi Google uygulamasıdır.
Google E-Tablolar APK uygulaması, Android akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden tüm tablolarınıza ulaşabilmeniz için hazırlanmış sade, kolay kullanılır ve ücretsiz bir uygulamadır. Google tarafından resmi olarak yayınlanan uygulama, tüm diğer Google uygulamalarındaki kaliteyi de hissettiriyor. Özellikle Google Drive kullanmak istemeyen ve tablolarına direkt olarak erişim sağlamak isteyen kullanıcılar için sunulmuş olan uygulama, iş dünyasında olanlar ve öğrenciler tarafından da beğenilecektir.
Masaüstü sistemlerde çalışır gibi e-tablolar hazırlayabileceğiniz veya varolan tablolarınızı düzenleyebileceğiniz uygulama sayesinde mobilde de işlerinizden geri kalmanız mümkün değil. Google Drive’ın en önemli özelliklerinden birisi olan aynı döküman üzerinden birden fazla kişinin çalışması ve paylaşım seçenekleri konusu da tam fonksiyonel olarak uygulama içerisinde yer alıyor.
Eğer bir süreliğine internet bağlantınızın olmayacağını düşünüyorsanız çevrimdışı düzenleme seçeneğini işaretleyebilir ve böylece istediğiniz tablolarınız üzerinde offline olarak da çalışmaya devam edebilirsiniz.
Google E-Tablolar APK İndir
Tablo hücrelerini düzenlemek masaüstü bir bilgisayardaki kadar kolay diyebilirim. Özellikle büyük ekranlı telefon ve tabletler kullananların neredeyse tüm işlemleri hızla yapabileceğine inanıyorum. Girdiğiniz verileri filtreleme ve sıralama gibi işe yarar düzenleme seçenekleri de mevcut.
Google Drive uygulamasında olduğu gibi belgeleriniz otomatik olarak kayıt ediliyorlar ve böylece herhangi bir kesintide veri kayıplarıyla karşılaşmanız da önleniyor. Sürekli olarak e-tablolarla işlemleriniz varsa Google Drive’dan çok daha hızlı çalışabilmek için Google E-Tablolar apk indir uygulamasına göz atmanız gerektiğine inanıyorum.
Oluşturulan tabloları güvenli bir şekilde bulut tabanlı olarak saklama fırsatı veren Google E-Tablolar apk indir ücretsiz olarak kullanılıyor. İngilizce dil seçeneği ile ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan uygulama, oluşturulan tabloları paylaşma fırsatı da veriyor. Kullanıcılar Google E-Tablolar apk ile sayısız tablo oluşturabilir, paylaşabilir ve paylaştıkları kişilere özel yetkiler atayabilirler. Yıllardır her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılan başarılı uygulama, fonksiyonel pek çok özelliğe de ev sahipliği yapıyor.
Google E-Tablolar Uygulaması Özellikleri
- Ücretsiz erişim
- Sayısız tablo oluşturma ve paylaşma
- Sınırsız kullanım
- Bulut tabanlı kaydetme
- Güvenilir
- Editörlere görev tanımlama
Google E-Tablolar
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 914
- DOSYA BOYUTU 361 MB
- Üretici Google
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Google E-Tablolar uygulamasını kullanarak tüm tablolarınıza iOS cihazlarınızdan kolayca erişebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Google’ın iOS kullanıcıları için hazırladığı yeni Google E-Tablolar ya da Google Sheets uygulaması sayesinde Google Drive uygulaması ile uğraşmadan tüm tablolarınıza iOS cihazlarınızdan ulaşabiliyorsunuz.
Özellikle tüm dosyaların tek bir yerde çıkmasından doğan karışıklıklar Drive kullanımında sorunlar yaratıyordu ve kullanıcılardan bu yönde şikayetler vardı. Bu şikayetleri dikkate alan Google, tabloların düzenlenmesi için özel bir uygulamayı piyasaya ücretsiz olarak sürdü.
Tasarımı ve kullanımı her Google uygulamasında olduğu gibi basit olan ve tüm araçlara erişimin oldukça kolay olduğu uygulamanın masaüstü sürümünün sahip olduğu pek çok önemli yeteneği barındırdığını da eklemek gerek.
Temel yeteneklerine değinmek gerekirse;
- Otomatik olarak kaydetme
- Hücreleri değiştirme, filtreleme ve sıralama
- Çevrimdışı erişim seçenekleri
- Birden fazla kişi ile aynı anda düzenleme
- Yeni tablolar yaratma ya da varolanları düzenleme
Eğer Google E-Tablolar aracını sık sık kullanıyorsanız ve iOS işletim sistemli cihazlarınızdan da belgelerinize erişmek istiyorsanız vakit kaybetmeden uygulamayı yüklemenizi öneriyorum.
Google E-Tablolar İndir
Google Drive’daki karmaşıklıktan kurtulmak ve direkt olarak istenilen türde belgeleri açmak için resmi uygulama olması onu en avantajlı araç haline getiriyor. Siz de Google E-Tablolar indirin ve tablolarınıza rahatlıkla erişin!