Müzikte kendi tarzınızı ortaya koyun!

Android işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabilen Soundtrap, kendi müziğinizi oluşturabileceğiniz yaratıcı bir müzik yapma programıdır.

Müziğin kendisi kadar özgürlük vaat eden Soundtrap uygulamasıyla ister kendi müzik aletinizden ister Soundtrap veri tabanında bulunan hazır parçalardan isterseniz de direkt olarak mikrofon vasıtasıyla bir müziği kaydederek müzik yapmaya başlayabilirsiniz.

Depolama açısından da çok büyük kolaylıklar sağlayan Soundtrap uygulamasının bulut depolama alanında kayıtlarınızı her daim saklayabilirsiniz. Ayrıca tüm cihazlardan kendi kayıtlarınızın bulunduğu alana hesabınıza giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Örneğin yolculuk esnasında tabletinizde müzik yapmaya başladıysanız, eve vardığınızda dizüstü bilgisayarınızda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Ayrıca Soundtrap sayesinde müzik yaparken yalnız da kalmayacaksınız. Soundtrap ara yüzünde arkadaşlarınızla mesajlaşabilir, görüntülü olarak da konuşabilirsiniz. Ayrıca kayıtlarınızı da arkadaşlarınızla paylaşabilir, anlık olarak fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Soundtrap uygulamasını Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.