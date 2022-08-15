Hayatımızın her yerinde bulunan teknolojik cihazlarda mp3 ve mp4’te bizler ile beraber gelmekte. Gündelik hayatta her yerde karşılaştığımız mp3 veya mp4 dosyaları adeta biçilmiş bir kaftandır. Biri ses, diğeri ise ses ve video bulunduran mp3 ve mp4 aslında birer dosya biçimidir. Birçok ses ve video dosya biçimleri bulunsa dahi dosya biçimleri arasında en çok kullanılan mp3 ve mp4’tür.

Teknolojik cihazlar cebimize girmeye başladığından bu yana, mp3 ve mp4 dosya biçimleri de peşlerinden gelmiş ve milyonlarca kullanıcının en çok kullandığı format olmuştur. Peki ya mp3 ve mp4 nedir, mp3 ve mp4 aralarındaki farklar nelerdir? Gelin birlikte bakalım.

MP3 Nedir?

İngilizcesi MPEG-1 Audio Layer olan Türkçesi ile “Film uzmanlar grubu ses katmanı 3” olarak adlandırılmaktadır. Kendisi diğer dosyalardan farklı olarak bir ses dosyasıdır. Dijital dünyada en fazla kullanılan ses dosyası mp3, aslında sıkıştırılmış bir dosya türüdür.

Kendisinden önce MP1 ve MP2 bulunmaktaydı. Fakat MP3 dosya biçimi çok daha iyiydi. Sesin dijital ortamda en kaliteli bir şekilde çalışabilmesini sağlayan MP3, birçok ses dosyasını sanal dünyaya aktarmayı başardı. Sadece bununla kalmayıp ses dosyalarının boyutunu da küçülterek veri tasarrufu konusunda önemli bir yol izledi.

MP4 Nedir?

MP3 Dosya biçiminden sonra gelen MP4, yeni bir çağ açarak ses dosyasının yanında video dosyasıda getiriyordu. Video ve seslerin bir arada derlendiği bu biçim, MPEG-4 Part 14’ün kısaltmasıdır. MP3 Dosyaları gibi dijital ortamda bulunan dosyaları sıkıştırılmış bir şekilde kaydeder ve veri tasarrufu sağlar. Fakat MP4 dosyalarının MP3 dosyalarından en büyük farkı sesin yanında video da bulundurmasıydı. MP4 Dosya biçimi birçok video biçimi gibi olsa dahi sıkıştırılmış bir dosya türü olduğundan veri kaybı olmadan ya da çok az veri kaybı yaşanmakta olduğundan dolayı en popüler video dosya biçimlerindendir.

MP3 ve MP4 Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir?

MP3 MP4 1994 Yılında çıktı. 2003 Yılında çıktı. Ses dosyası barındırır. Fotoğraf, ses, video ve yazı gibi birçok formatı barındırır. .mp3 uzantılıdır. .mp4 uzantılıdır. Ses dosyalarını büyük oranda başarılı bir şeklilde sıkıştırabilir. Sıkıştırma işlemi gerçekleştirirken video ve ses kaybına neden olur.

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