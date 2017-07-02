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Soundtrap
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Soundtrap

(iOS)
Soundtrap İndir Hemen İndir

45.1 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Soundtrap
Soundtrap
Soundtrap
Soundtrap
Soundtrap

iOS için Müzik Programı

Yağız Sarman Son güncelleme 2 saat önce

Yaratıcı müzik tutkunları Soundtrap ile stilini konuşturuyor.

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabilen Soundtrap, müziğe kendiniz yön verebileceğiniz ve özgür bir dünya sunan müzik yapma programıdır.

Profesyonel adımlarla yüksek kaliteli müzikler oluşturabileceğiniz Soundtrap mobil uygulamasında yapabilecekleriniz oldukça geniş. Öyle ki neredeyse ses çıkaran her şeyle müzik yapabilirsiniz. Soundtrap uygulamasında kendi müzik enstrümanınızla kendi müziğinizi kaydedebilir ya da hazır olan bir müziği mikrofon vasıtasıyla direkt olarak uygulamaya kaydedip aranje edebilirsiniz. Ayrıca Soundtrap uygulamasının veri tabanında hazır olan müzikleri kullanarak da kendi müziğinizi oluşturabilirsiniz.

Tüm bunların yanında Soundtrap uygulamasının depolama imkanları da çok gelişmiş durumda. Uygulamanın kendi bulut depolama alanında tüm kayıtlarınızı saklama imkanınız var. Ayrıca herhangi bir cihazdan kendi Soundtrap hesabınıza giriş yaptığınızda depolama alanında sakladığınız tüm bu kayıtlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca oluşturma aşamasında olduğunuz bir çalışmayı kaydedebilir. Dilediğiniz bir cihaz üzerinden daha sonra yarıda bıraktığınız bu çalışmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Soundtrap geniş müzik yapma ve saklama olanaklarının yanı sıra sosyal şartları da başarıyla temin etmiş durumda. Müzikleriniz hakkında arkadaşlarınızdan yorumlarını alabilirsiniz. Ayrıca uygulama içinde mesajlaşabilir ya da görüntülü konuşabilirsiniz. Müzik oluşturma uygulaması Soundtrap’i AppStore’dan hemen indirin ve kendi müziğinizi ortaya koyun.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Soundtrap AB
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