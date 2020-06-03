1500-2000 TL Arasında Alınabilecek Akıllı Telefonlar! (Haziran 2020)

1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi akıllı telefonları sizler için bir araya getirdik. 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlar neler? Hemen yukarıda yer alan videodan 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlara göz atabilirsiniz.

Videoda bahsi geçen cihazlar ve özellikleri şu şekilde:

General Mobile GM 9 Plus

6.23 inç büyüklüğünde Full HD+ ekrana sahip olan General Mobile GM 9 Plus modelinde, MediaTek Helio P60 çip seti bulunuyor. 3GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunan General Mobile modelinin batarya kapasitesi ise 3450 mAh. Arka tarafından 12MP ve 5MP olmak üzere iki farklı kamera bulunan telefonun selfie kamerasının çözünürlüğü ise 8MP çözünürlüğünde.

Casper Via S 64 GB

Casper Via S, 6.22 inç ekran ile gelmekte. Cihazda 3GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. MediaTek MT6762 (Helio P22) yonga setinden güç alan akıllı telefonun ön tarafında 13MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunmakta. Arka tarafa baktığımızda ise 13 MP + 2 MP olmak üzere ki adet kamera sensörü bizleri karşılamakta. Cihaz 3500 mAh bataryadan beslenmekte.

Samsung Galaxy M11

6.4 inç LCD Sonsuz-O ekran ile gelen M11, Snapdragon 450 işlemciden güç alıyor. 3GB/4GB RAM, 32GB/64GB depolama alanı (microSD kart ile 512GB’a kadar ek alan) seçenekleri olan telefonun arkasında üçlü kamera kurulumu (13 megapiksel f/1.8 ana sensör, 5 megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel f/2.4 derinlik sensörü), önde tek 8 megapiksel selfie kamera görüyoruz. Telefonda 15W hızlı şarj destekleyen 5000 mAh batarya bulunuyor.

Redmi 8

Redmi 8, 6.22 inçlik ekrana sahip. Cihaz gücünü Qualcomm'un Snapdragon 439 yonga setinden almakta. 4GB RAM'e sahip olan Redmi 8, 32 ve 64GB'lık dahili depolama alanı seçenekleri ile gelmekte. Akıllı telefonun depolama alanı microSD kart ile 1TB'a kadar artırılabilmekte. Redmi 8'in ön tarafında bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta.

Cihazın arka tarafında ise iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 12MP ana, 2MP portre fotoğraflar için derinlik sensörü. Redmi 8'in kamerası yapay zeka teknolojisi sayesinde 33 farklı sahneyi tespit etmekte. 5.000 mAh bataryadan beslenen akıllı telefonda 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi bulunmakta.

Honor 8X

Yüzde 91 ekran-gövde oranına 6,5 inç FullView ekrana sahip olan Honor 8X, HiSilicon Kirin 710 işlemciden gücünü alıyor. Tercihe bağlı olarak 4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB dahili depolama alanı ile kullanıcılara sunulan cihazın 3750 mAh'lık batarya kapasitesine de sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

Huawei P Smart 2019 64GB

6.21 inç ekrana sahip olan P Smart 2019, 64 GB dahili depolama alanı ve 3GB RAM ile gelmekte. Cihazda Kirin 710 yonga seti bulunmakta. Akıllı telefonun ön kısmında 8MP çözünürlüğe sahip kamera bulunurken arka kısımda 13MP + 2MP kamera sensörü yer almakta. P Smart 2019'da 3.400 mAh bataryadan beslenmekte.

Meizu X8

Meizu X8, 6.15 inç ekran ile gelmekte. Cihazda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. 3.210 mAh bataryadan beslenen cihazın ön kısmında 20MP kamera sensörü bulunuyor. Arka tarafta ise 12MP + 5MP kamera sensörü yer almakta.

Oppo A5 2020

6.5 inç boyutunda HD+ çözünürlükte IPS LCD ekrana sahip olan A5 2020'de Qualcomm Snapdragon 665 işlemci, 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. A5 2020 12 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP mono lens ve 2 MP portre sensörü ile geliyor. Cihazda 8 MP ön kamera yer alıyor.